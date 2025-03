Secondo l’ultimo censimento, condotto nel 2022 e pubblicato l’11 novembre 2024, il numero di persone residenti nelle favelas brasiliane è passato da undici a sedici milioni in dieci anni, cioè dal 6 all’8,1 per cento della popolazione complessiva, che era di 203 milioni di persone nel 2022.

Lima, che lavora in un’agenzia di viaggi, non si lamenta . Anzi, si considera un privilegiato: “Qui avere un posto dove dormire è un lusso”, dice. Come il resto delle favelas del Brasile, a Rocinha c’è una forte crescita demografica. “È sempre più difficile trovare un alloggio di qualità”, spiega Lima. “Nella casa in cui vivevo prima non c’era ventilazione e mia figlia aveva crisi d’asma”.

Quindici metri quadrati: è la superficie che João Pedro Lima, un padre single di 21 anni con le braccia muscolose e tatuate, condivide con Sophia, la figlia di un anno. Il piccolo appartamento è nel seminterrato di un edificio di mattoni di tre piani, in fondo a una strada stretta e buia. È l’unico alloggio che Lima ha trovato in affitto a Rocinha, un’enorme baraccopoli arroccata su una collina nell’area sud di Rio de Janeiro. Padre e figlia dormono su un letto a una piazza e mezza. Il gabinetto è dentro la doccia, separata dal resto della stanza solo da una porta scorrevole. Dato che non c’è spazio per il tavolo, Sophia mangia con il piatto sulle ginocchia, seduta su un divano attaccato al letto e coperto con un tessuto a fiori. João mangia in piedi.

In questo periodo Rocinha, la favela più grande del paese, ha accolto almeno 2.860 nuovi abitanti. Oggi ci vivono 72.021 persone. Con 48.367 abitanti per chilometro quadrato, la baraccopoli ha la densità demografica più alta del Brasile. Secondo l’associazione dei residenti locali, gli abitanti sarebbero molti di più: 170mila.

Questo affollamento è dovuto soprattutto alla “posizione privilegiata di Rocinha nella città”, sottolinea Kharine Gil, sociologa e ricercatrice che collabora con il Dicionário de favelas Marielle Franco, che si occupa di studiare e mappare le baraccopoli. Circondata da due dei quartieri più ricchi della città, São Conrado a sud e Gávea a nord, Rocinha “attira molte persone dalla regione povera del nordest, che cercano lavoro nei quartieri più benestanti come muratori, camerieri o collaboratori domestici”. Secondo il censimento, il 56,8 per cento della popolazione di Rocinha si dichiara pardo (bruno o meticcio) mentre il 16,1 nero.

Oggi la favela non riesce più ad accogliere una popolazione in crescita costante. “Non c’è più spazio per uno sviluppo orizzontale”, afferma Alex de Jesus Telles, 48 anni, venditore ambulante di occhiali da sole. In piedi accanto alla sua bancarella, all’uscita della stazione della metropolitana ai piedi della favela, osserva le piccole case di mattoni o cemento addossate le une alle altre in modo disordinato. Le strutture coprono quasi interamente una collina dove un tempo c’era la foresta tropicale. “Rocinha spinge verso l’alto”, dice Telles, che ha costruito due piccoli appartamenti nella casa ereditata dai genitori per dare un tetto ai figli. A circa quindici minuti di cammino dalla metropolitana, sulla strada principale che si arrampica attraverso la favela, un palazzo ha battuto ogni record: ha undici piani e gli abitanti lo hanno soprannominato Empire state.

Le costruzioni informali non rispettano quasi mai le norme di sicurezza e pianificazione urbana. “Molte non hanno una ventilazione adeguata, sono buie e senza illuminazione”, sottolinea Geronimo Leitão, architetto e urbanista dell’università federale di Rio de Janeiro. I nuovi alloggi, tirati su senza nessuna regola, ostruiscono spesso le finestre dei vicini, cancellano gli ultimi spazi verdi rimasti e occupano i marciapiedi di strade rumorose dove sfrecciano i mototaxi.

Alcune stradine, chiamate becos, sono così strette da somigliare a tunnel. Nella maggior parte dei casi non sono percorribili dalle auto, il che complica la consegna della posta (i residenti tra l’altro non hanno quasi mai un indirizzo ufficiale) o il passaggio dei camion dei pompieri e delle ambulanze. “Mi è capitato di caricare persone malate o disabili su un carretto per portarle in ospedale”, racconta Giliard Barreto, impiegato nel settore sanitario e tra i fondatori dell’associazione di beneficenza Tamo junto Rocinha.