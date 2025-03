Ci sono un buon risultato e un enorme punto interrogativo dopo il vertice tra Washington e Kiev tenutosi a Jedda, in Arabia Saudita, l’11 marzo . Il buon risultato, per l’Ucraina, è il ripristino degli aiuti militari e della condivisione delle informazioni d’intelligence da parte degli Stati Uniti, sospesi dopo lo scontro verbale alla Casa Bianca tra Zelenskyj e Trump. Per Kiev era una necessità assoluta dal punto di vista militare, ma anche un elemento fondamentale per il morale degli ucraini, costretti a combattere in situazione di inferiorità.

Prima di tutto sulla forma: Rubio e Waltz sono repubblicani che sono tentato di definire quasi “normali”, scesi in campo con Trump più per necessità. In effetti, durante lo scontro verbale con Zelenskyj alla Casa Bianca è stato il vicepresidente JD Vance a condurre l’umiliazione pubblica, mentre Rubio, accanto a lui, abbassava lo sguardo con imbarazzo. Si tratta quindi di una messa in scena della formula “poliziotto buono, poliziotto cattivo”, come se ne vedono in molti film? O forse attorno a Trump lavorano gruppi ideologicamente contrapposti? A Jedda, in ogni caso, Rubio e Waltz si sono comportati come leader politici responsabili.

Nel corso del vertice l’Ucraina si è detta pronta ad accettare un cessate il fuoco di trenta giorni se la Russia farà altrettanto. Mosca, però, non ha ancora risposto.

È un momento strano per Kiev. Gli eventi delle ultime settimane sono stati molto complessi per il paese, che si è sentito abbandonato dagli Stati Uniti, uno degli alleati più importanti. Washington ha dato per acquisite le concessioni pretese da Mosca, dalla perdita dei territori conquistati dai russi alla fine delle speranze di un ingresso di Kiev nella Nato. La Russia nel frattempo non si è ancora espressa, limitandosi a rafforzare la propria posizione sul campo.