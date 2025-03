Diventare detective dei dati

Ci sono tanti modi per osservare il mondo. Alcuni sono immediati, altri richiedono più attenzione. I numeri, per esempio, sembrano neutrali, ma possono essere manipolati. Grafici e diagrammi ci aiutano a comprendere meglio le informazioni, ma a volte nascondono trabocchetti. Per riconoscerli serve spirito critico, un po’ di allenamento e molte domande: il grafico ha senso? Da dove vengono i dati? La fonte è affidabile? L’articolo che pubblichiamo è tradotto da Muse, rivista scientifica di Chicago per lettrici e lettori dai 9 anni in su. In edicola dal 26 marzo.