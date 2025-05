Vivere vicino al fronte

In Ucraina i russi stanno guadagnando terreno, in particolare nella regione settentrionale di Soumy. Come vivono gli abitanti del villaggio di Perekopivka, non lontano dal fronte, e cosa pensano dell’andamento del conflitto e dell’atteggiamento ambiguo degli Stati Uniti nei negoziati con Mosca. Il reportage di Arte.

Italia

La resa di Milano al cemento

Negli ultimi anni in città si è costruito alla velocità della luce.

Medio Oriente

L’impotenza del mondo davanti al dramma di Gaza

Mentre lo stato ebraico parla di occupazione e trasferimento dei palestinesi, le reazioni internazionali restano deboli.

Italia

La verità sulla morte di Wissem Abdel Latif

Il processo sul caso del ventiseienne tunisino è l’emblema delle condizioni riservate alle persone trattenute nei Cpr.

Europa

Come ridurre gli incidenti mortali

In Europa gli incidenti automobilistici mortali sono in calo da decenni, ma in alcuni paesi c’è ancora molto da fare.

Cinema

I peccatori è il film di cui Hollywood aveva bisogno

Il thriller di Ryan Coogler incarna tutto quello che secondo l’industria cinematografica non vende. Eppure ha un successo strepitoso.

Sesso

Codice rosso

“Ho i capelli rossi e non ne posso più di essere ipersessualizzata”.