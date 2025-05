Film provvidenzialmente originale in un’era sempre più dominata dai rifacimenti, dai sequel e dalle serie, I peccatori ha trovato subito una sintonia con il pubblico. L’eccellente risultato iniziale al botteghino (63,5 milioni di dollari), straordinario per un film vietato ai minori di 17 anni, per di più bizzarro come questo, è stato stranamente sminuito da Variety, che ha preferito sottolineare che rispetto a un budget di 90 milioni “servirà ancora molto per renderlo redditizio”.

Che film caotico e folle! In molte scene di I peccatori, la stramberia si trasforma in una forza straordinaria. Lo sceneggiatore-regista-produttore Ryan Coogler (Black Panther, Creed - Nato per combattere, Prossima fermata Fruitvale Station) crea un’atmosfera memorabilmente densa nel suo racconto del Mississippi degli anni trenta, dove la malvagità reale dell’oppressione delle leggi Jim Crow si scontra con quella paranormale sotto forma di vampiri che hanno un’offerta molto allettante da fare ai cittadini neri martoriati: vi piacerebbe avere la vita eterna e un potere sovrumano per uccidere chi volete?

Delta Slim (Delroy Lindo), formidabile suonatore di armonica e bevitore accanito, condivide il sogno dei Moore di creare un locale nero che celebri il blues, così come la cantante sposata Pearline (Jayme Lawson), amante di Sammie. Il gigantesco bracciante Cornbread (Omar Benson Miller), assunto come buttafuori, viene coinvolto nell’iniziativa insieme ai proprietari cinesi di un negozio di alimentari locale, Grace (Li Jun Li) e Bo Chow (Yao), a cui spetterà il compito di fornire cibo e creare l’insegna del locale.

Il ritorno dei gemelli Moore crea scompiglio nella comunità rurale, tra preoccupazioni e speranze. Le donne che i due si erano lasciati alle spalle – la moglie da cui Smoke è separato, Annie (Wunmi Mosaku), e l’ex ragazza di Stack, Mary (Hailee Steinfeld), che può sembrare bianca – vengono travolte da vecchi risentimenti e desideri. Il nipote dei gemelli, Sammie Moore (Miles Caton), ha un grande talento musicale e avrà l’occasione di suonare la chitarra blues nel nuovo locale, sfidando il padre-predicatore Jedidiah Moore (Saul Williams). Il locale dei gemelli promette non soltanto serate divertenti per i braccianti impoveriti e altri lavoratori locali, ma anche posti di lavoro ben retribuiti se dovesse avere successo.

Nella sua “fluidità rispetto ai generi”, come l’ha definita Coogler in diverse interviste, il film evoca deliberatamente influenze come il romanzo di vampiri Le notti di Salem (Sperling & Kupfer, 2013), di Stephen King, i chiassosi film di Robert Rodriguez —soprattutto il capolavoro pulp, horror e comico Dal tramonto all’alba (1996) — e le opere dei fratelli Coen. Nei Peccatori troviamo diverse citazioni di Fratello dove sei? (2000) dei Coen, un altro film ambientato nel Mississippi degli anni trenta in cui la terribile storia razzista del sud viene raccontata attraverso la musica.

Un’altra prova dell’ambizione di Coogler è il fatto che il film sia stato girato in pellicola da Autumn Durald Arkapaw (The Last showgirl, Black Panther: Wakanda forever) in due formati, Ultra Panavision 70 e Imax 65. Questa scelta, a quanto pare, ha provocato un ritardo nell’uscita del film a causa della carenza di laboratori adatti per sviluppare la pellicola.

La musica lega tra loro tutti i personaggi, in un flusso trascendente che evoca spettri del passato e del futuro. Come nell’esaltante serata di apertura del locale, in cui Sammie fa il suo debutto da solo sul palco. Caton, nel ruolo di Sammie, sfoggia la sua ipnotica voce da baritono e contribuisce a rendere commovente questa scena fantastica. L’ambiziosa colonna sonora del film, firmata da un altro collaboratore assiduo di Coogler, Ludwig Göransson, si affida alla storia del blues ma anche ad artisti contemporanei come Brittany Howard e Bobby Rush.

L’impressione che I peccatori sia un film confusionario deriva in gran parte dai cambiamenti di tonalità tra l’horror, la commedia e il dramma, oltre che dalle scene scritte in modo approssimativo e dai personaggi monotonali. Ma il fatto che Sinner non sia un capolavoro non significa che non sia estremamente apprezzabile e vivace. Soprattutto, il film arriva nelle sale in un momento ideale.

Come ci racconta la voce narrante all’inizio, suonare una musica spirituale come il blues significa correre il rischio di evocare il male, come affermano molte leggende del profondo sud. Robert Johnson avrebbe incontrato il diavolo a un crocicchio di campagna, barattando la sua anima per la capacità di suonare la chitarra in modo soprannaturale. Ma quello di Johnson è soltanto l’esempio più famoso di una lunga serie di “patti”. In Fratello dove sei?, a fare l’incontro fatale a mezzanotte è Tommy Jones.

Nei Peccatori il male assume le fattezze di un vampiro irlandese del diciannovesimo secolo immigrato negli Stati Uniti, Remmick (Jack O’Connell). Fuggito dai suoi carcerieri Choctaw, Remmick è in cerca di prede locali. Presto la sua banda di vampiri assedia il locale dei gemelli, in una delle più stupefacenti sequenze cinematografiche che abbia mai visto. Lo spettatore resterà a bocca aperta osservando Remmick là fuori, impegnato a cantare le sue allegre e spettrali canzoni irlandesi per terrorizzare gli avventori del locale mentre gli altri vampiri ballano in cerchio attorno all’edificio, con un ghigno stampato in faccia.