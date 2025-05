Chi combatte con la resistenza In Birmania, nonostante il cessate il fuoco dichiarato dopo il forte terremoto del 28 marzo, la giunta militare golpista non ha fermato i bombardamenti. Chi sono i giovani che lottano nei gruppi ribelli, com’è la loro vita quotidiana e che speranze hanno per il futuro del paese, nel reportage video di Daniele Bellocchio.

Benvenuta timidezza

L’articolo di copertina di Internazionale Kids è sulla timidezza e sull’importanza di imparare a conoscere il proprio carattere per affrontare meglio le novità, e guadagnare fiducia in sé stessi. Perché non c’è niente di sbagliato nell’essere timidi, basta non farsi bloccare dalle paure.