“Nda’evei celular jaiporu nhanhembo’ea py”. L’avviso è ben visibile, scritto in lettere maiuscole su un cartello rosso e bianco. È accompagnato dal disegno di un cellulare e dal simbolo che indica “vietato”. Il messaggio è chiaro: in questa scuola in un prefabbricato nella zona rurale di Marica, trenta chilometri a est di Rio de Janeiro, l’uso dei telefonini è proibito. Curiosamente, non c’è la traduzione in portoghese. Funziona così a Ka’Aguy Hovy Pora, il villaggio della “bella foresta verde”, in guaraní. I 250 abitanti usano solo la lingua nativa.

“Nella mia testa tutti i pensieri sono in guaraní, anche i miei sogni”, dice Julia, una ragazza di 17 anni dai capelli neri che ci saluta con un Javy ju, buongiorno. Come gli altri ragazzi della zona, Julia ha studiato nella scuola bilingue portoghese-guaraní del villaggio, che segue gli alunni dalla materna alla elementari. “I bambini e le bambine sono alfabetizzati in guaraní. È la lingua in cui studiano la matematica e la geografia”, dice Amarildo Vera Yapua, 34 anni, uno dei sei amministratori della comunità. Anche se alcune parole sono difficili – yy, acqua, si pronuncia come una i molto chiusa – imparare il guaraní “è facile e veloce”, assicura Yapua.