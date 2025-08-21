Andare a scuola in bici

Nei film e nelle serie tv la bicicletta è spesso il mezzo ideale per ragazze e ragazzi. Ma perché nella vita reale rimane chiusa in cantina? È il tema del nuovo numero di Internazionale Kids: la bici è un mezzo salutare e sostenibile, ma ancora poco usato per andare a scuola. In Francia, per esempio, solo il 2 per cento degli studenti la usa, a causa della mancanza di piste sicure, parcheggi e della paura dei furti. Il fumetto che pubblichiamo nell’articolo di copertina, tradotto dal giornale francese Topo, racconta che quando le città investono in infrastrutture e promozione tutto cambia. In edicola dal 27 agosto.