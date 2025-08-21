Internazionale Kids
Andare a scuola in bici
Nei film e nelle serie tv la bicicletta è spesso il mezzo ideale per ragazze e ragazzi. Ma perché nella vita reale rimane chiusa in cantina? È il tema del nuovo numero di Internazionale Kids: la bici è un mezzo salutare e sostenibile, ma ancora poco usato per andare a scuola. In Francia, per esempio, solo il 2 per cento degli studenti la usa, a causa della mancanza di piste sicure, parcheggi e della paura dei furti. Il fumetto che pubblichiamo nell’articolo di copertina, tradotto dal giornale francese Topo, racconta che quando le città investono in infrastrutture e promozione tutto cambia. In edicola dal 27 agosto.
Internazionale a Ferrara
Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.
Rischiare la vita in alto mare
La pesca è uno dei lavori più pericolosi al mondo. La storia di Ae Khunsena, un ragazzo tailandese scomparso in mare aperto, racconta la vita precaria dei pescatori del Saya de Malha, una vasta e remota prateria marina dell’oceano Indiano. Per questi lavoratori ogni viaggio potrebbe essere l’ultimo. Il video di The Outlaw Ocean Project.
Economia
Si produce troppo acciaio
Nessun paese vuole rinunciare a un’industria che è ancora un simbolo di potenza e prestigio.
Geopolitica
A che servono i vertici tra i leader in tempo di guerra
Questi incontri non sempre portano a risultati concreti.
Tecnologia
Il mondo degli influencer adolescenti su WhatsApp
Ragazzi e ragazze creano canali pubblici per condividere frammenti della loro vita quotidiana.
Fotografia
Messaggi visivi in bottiglia
Sono quelli di autori come Martin Parr e Yorgos Lanthimos, in mostra al Phest di Monopoli.
