Edwige (nome di fantasia) lo dice da sé: non è “molto social”. Nonostante tutto, questa madre di 44 anni cerca di stare attenta ai “trucchi” della figlia Pénélope con l’iPhone. Di recente ha perfino staccato la connessione internet di casa per essere sicura che la quattordicenne non si collegasse di nascosto al wifi.

È quindi rimasta sorpresa quando, poche settimane fa, la figlia le ha rivelato di essere molto attiva su “Consigli per ragazze💕”. Su questo suo canale Pénélope pubblica vari aggiornamenti al giorno e ha creato un’imponente community di ragazze delle scuole medie e superiori, come confermano le più di cinquantamila persone iscritte. Ma la cosa che più ha stupito Edwige non è il fatto che Pénélope sia diventata un’influencer di nascosto, quanto che sia successo non su TikTok, Instagram o YouTube, ma su una piattaforma inaspettata: WhatsApp.

Come Pénélope, molti adolescenti francesi si sono rifugiati, più o meno discretamente, negli angoli nascosti dell’app di messaggistica della Meta (l’azienda proprietaria anche di Facebook e Instagram), nella sezione Aggiornamenti. È lì che si trovano i canali come “Consigli per ragazze💕”, ispirati a quelli dell’app concorrente Telegram: solo solo gli amministratori possono pubblicare testi, immagini o video, e gli iscritti possono solo reagire con emoji e rispondere a domande nei sondaggi.

Lanciata in Francia a settembre del 2023, la funzionalità all’inizio era disponibile solo per le persone famose, le aziende o i mezzi d’informazione, come Le Monde. In seguito WhatsApp l’ha estesa al grande pubblico, e ha chiaramente convinto molti giovani francesi a provarla.