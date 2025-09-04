Internazionale.it
Una lezione sull’atomica
Lo scienziato ucraino Dmitry Kalmykov studia da anni l’area di Semipalatinsk, in Kazakistan, dove l’Unione Sovietica testava le bombe atomiche. Dopo più di trent’anni dallo smantellamento del sito, gli effetti delle radiazioni pesano ancora sulle comunità locali. Il video del Guardian.
Italia
Il futuro del Leoncavallo
Attivisti e attiviste provano a portare avanti l’impegno del centro sociale milanese dopo lo sgombero.
Ucraina
Chi guadagna dalla corsa agli armamenti
Gli esportatori non riescono a tenere il ritmo con l’aumento di richieste di armi.
Diplomazia
Foto di gruppo del nuovo ordine mondiale
L’immagine dei leader di Cina, Russia e India è un messaggio per il presidente degli Stati Uniti, escluso dall’incontro.
Cinema
Un film inatteso
La graziadi Paolo Sorrentino, che ha aperto la mostra del cinema di Venezia, racchiude una provocazione politica in una storia intima e poetica.
Fotografia
Costruire nuove mappe
Dal 12 settembre Savignano sul Rubicone, in Emilia-Romagna, ospita la nuova edizione del festival di fotografia Si Fest.
Relazioni
“Con un ragazzo non mi sono mai sentita così”
Due giorni nella vita di due innamorati. In questa puntata: Louise, 29 anni.
Podcast
Internazionale Kids
Andare a scuola in bici
Nei film e nelle serie tv la bicicletta è il mezzo perfetto per ragazze e ragazzi. Nella vita reale però spesso resta chiusa in cantina. Il reportage a fumetti che trovate in questo numero mostra che, quando le città investono in piste ciclabili e nella promozione della bici, le cose cambiano davvero.
Internazionale a Ferrara
