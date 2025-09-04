Internazionale.it

Podcast

Il Mondo è il podcast quotidiano di Internazionale: ogni giorno due notizie scelte e raccontate dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione e dalle persone che collaborano con Internazionale. Il Mondo è disponibile tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 6.30, sulle principali piattaforme di ascolto, sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme.

Internazionale Kids

Andare a scuola in bici

Nei film e nelle serie tv la bicicletta è il mezzo perfetto per ragazze e ragazzi. Nella vita reale però spesso resta chiusa in cantina. Il reportage a fumetti che trovate in questo numero mostra che, quando le città investono in piste ciclabili e nella promozione della bici, le cose cambiano davvero.

Internazionale a Ferrara

Il festival di Internazionale

Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.