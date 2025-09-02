La Porta della pace celeste di Pechino sarà tutt’altro che pacifica il 3 settembre, quando Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin e altri capi di stato e di governo si riuniranno per commemorare la fine della seconda guerra mondiale. Le truppe cinesi sfileranno in una parata pensata per accrescere l’orgoglio nazionale e mostrare la propria forza militare. E forse, cosa ancora più importante, per mostrare le più recenti attrezzature da guerra cinesi ai potenziali compratori e agli avversari.

Gli strateghi militari di tutto il mondo stanno investendo molto in nuove armi. La guerra in Ucraina, le minacce degli Stati Uniti di abbandonare gli alleati e i timori che la Cina possa invadere Taiwan spingono molti paesi a fare i salti mortali per aumentare le scorte, rafforzare le forniture e garantire i flussi di munizioni. C’è una vorace richiesta di carri armati, artiglieria, aerei da combattimento e droni. Il 31 agosto il Regno Unito ha annunciato un accordo da 10 miliardi di sterline (11,5 miliardi di euro) per la fornitura di cinque fregate antisommergibile alla Norvegia.

Eppure, non tutto va a vantaggio degli esportatori tradizionali negli Stati Uniti, in Europa e in Russia. Ad approfittarne di più sono invece due ambiziose potenze di medio livello, la Corea del Sud e la Turchia.