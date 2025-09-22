Probabilmente i loro medici vorrebbero che restassero a casa. Oltre a far invecchiare la pelle in anticipo, i raggi ultravioletti (Uv) danneggiano il dna. Facendo così crescere il rischio di tumori cutanei, la cui incidenza a livello mondiale sta aumentando in modo costante. Anche se una moderata quantità di luce solare è necessaria per produrre la vitamina D, la stessa sostanza può essere ottenuta attraverso il cibo o gli integratori. È per questo che negli ultimi decenni le campagne di sensibilizzazione per la salute si sono concentrate sulla necessità di evitare il sole coprendosi, stando all’ombra o usando creme protettive.

Uno studio pubblicato nel 2024, per esempio, ha esaminato i dati relativi a 360mila britannici con la pelle chiara, riscontrando che una maggiore esposizione ai raggi Uv era collegata a una diminuzione del rischio di morte del 15 per cento per chi usava regolarmente i lettini per abbronzarsi e del 12 per cento per chi viveva nel sud del paese, più soleggiato rispetto al nord. La stima finale ha tenuto conto anche dell’aumento del rischio relativo ai tumori della pelle.

Questi dati sono in linea con i risultati di un altro grande studio pubblicato dieci anni fa. Condotto da Pelle Lindqvist, epidemiologo dell’istituto Karolinska di Stoccolma, in Svezia, aveva seguito trentamila donne svedesi per vent’anni. E aveva rilevato che tenendo conto di fattori come l’età, la condizione economica e la salute, una maggiore esposizione al sole corrispondeva a una diminuzione delle probabilità di morte. Tra le persone che si erano esposte di più al sole il rischio di morte si dimezzava rispetto a quelle che si erano esposte di meno.

“In generale possiamo affermare che i benefici della luce del sole superano i rischi, purché si evitino le scottature”, riassume Richard Weller, dermatologo dell’università di Edimburgo e uno degli autori dello studio britannico. Lindqvist e Weller fanno parte dei 17 esperti che a giugno hanno pubblicato un’analisi di diversi studi in cui invitano le istituzioni sanitarie a prestare maggiore attenzione alle prove sempre più solide degli effetti positivi dei raggi Uv.

La storia dell’evoluzione umana suggerisce chiaramente che l’esposizione al sole abbia conseguenze positive. In Africa i primi esseri umani senza peli avevano alti livelli di melanina, che protegge la pelle dagli effetti dannosi dei raggi Uv sul dna. Quando gli umani sono migrati verso nord, dove il sole era meno forte, i livelli di melanina dei loro discendenti si sono ridotti, permettendo l’assorbimento di maggiori quantità di raggi Uv.

La pelle chiara si è evoluta almeno due volte, la prima tra gli europei moderni e la seconda tra gli asiatici dell’est. La pressione evolutiva che ha portato a questo cambiamento è tra le più forti rilevate nel genoma umano, spiega David Whiteman, specialista di tumori cutanei del Qimr Berghofer medical research institute di Brisbane, in Australia. Tutto questo lascia pensare che i raggi Uv abbiano una funzione importante nella biologia umana e che assorbirne troppi, o troppo pochi, non faccia bene.