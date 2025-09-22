  • Per la prima volta sono stati progettati dei virus con l’intelligenza artificiale.
  • Un deposito di ambra fossile in Perù rivela nuovi dettagli sugli invertebrati del cretaceo.
  • Una piccola dose quotidiana di aspirina può ridurre in modo significativo il rischio di recidiva del cancro del colon.
  • Gli scimpanzé possono assumere quantità significative di alcol mangiando frutta fermentata.
  • Cominciare la terapia ormonale sostitutiva entro cinque anni dalla menopausa può ridurre il rischio di sviluppare l’alzheimer.
  • Uno studio identifica gli adattamenti genetici che hanno consentito al popolo Turkana, in Africa, di sopravvivere alle difficoltà ambientali.
  • Un software basato sull’intelligenza artificiale è in grado di prevedere alcune patologie molti anni prima che si sviluppino.
  • Nel deserto del Gobi è stato trovato il fossile meglio conservato di pachicefalosauro.
  • Il trattato sull’alto mare è stato ratificato da sessanta stati ed entrerà in vigore da gennaio.
  • Un articolo rivela i dettagli dello sviluppo del programma di intelligenza artificiale cinese DeepSeek-R1.
  • Sono stati assegnati i premi IgNobel 2025.

