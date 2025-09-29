- Una nuova terapia genica sembra in grado di rallentare notevolmente il progresso della malattia di Huntington.
- L’analisi di un cranio rinvenuto in Cina potrebbe cambiare le teorie sull’evoluzione degli umani moderni.
- Lo studio del genoma di quella che è stata la donna più anziana del mondo rivela alcuni aspetti inediti sulla longevità.
- Una nuova specie di dinosauro carnivoro è stata identificata a partire da alcuni fossili trovati in Patagonia.
- Il cervello dei bambini funziona a un ritmo più lento per favorire l’apprendimento.
- Le esperienze più importanti dal punto di vista emotivo favoriscono la formazione di ricordi più precisi.
- Le tracce più antiche dell’uso del colore blu risalgono a tredicimila anni fa.
- In Amazzonia le dimensioni degli alberi stanno aumentando a causa delle emissioni di anidride carbonica.
- È stata accertata per la prima volta l’esistenza di tunnel di lava su Venere.
- In Colombia è stato scoperto il fossile di squalo gigante più completo al mondo, risalente a novanta milioni di anni fa.
