- Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per le loro ricerche sulla tolleranza immunologica periferica
- Per la prima volta sono stati sviluppati degli embrioni umani a partire dal dna delle cellule della pelle.
- La selezione naturale spiega perché in molte specie le femmine tendono a vivere più dei maschi.
- L’età a cui è diagnosticato l’autismo potrebbe dipendere soprattutto da caratteristiche genetiche ereditarie.
- Il suono di cui i lupi hanno più paura è la voce umana.
- Diverse specie di uccelli usano un richiamo simile per avvertire della presenza di un cuculo.
- Una dieta prevalentemente vegetariana potrebbe evitare 15 milioni di morti all’anno e ridurre le emissioni dell’agricoltura del 15 per cento.
- I bambini usano algoritmi per risolvere i problemi a partire dai quattro anni.
- Lo scioglimento dei ghiacci dell’Antartide potrebbe aver superato un punto di non ritorno.
- Impegnarsi in attività creative può rallentare l’invecchiamento molecolare del cervello.
- I dato raccolti dalla sonda Cassini confermano che la luna di Saturno, Encelado, potrebbe essere in grado di ospitare la vita.
