Internazionale Kids
Votare a sedici anni
In Francia il dibattito sul voto ai sedicenni torna a ogni elezione. Il fumetto che pubblichiamo su Internazionale Kids, tradotto dalla rivista francese Topo, racconta con ironia le posizioni di politici ed esperti, affronta il tema dell’astensione giovanile e si chiede se anticipare il primo voto possa cambiare le cose. Parla di clima, di educazione civica e di come il diritto di voto si sia trasformato nel tempo. Un modo per aiutare ragazze e ragazzi a capire come funziona la democrazia e perché le decisioni di oggi riguardano anche loro. La copertina è dell’illustratore francese Loïc Guyon. In edicola dal 25 febbraio.
Internazionale Extra Large
Il grande terremoto è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. Il premio Pulitzer Kathryn Schulz ricostruisce la scoperta della faglia di Cascadia, lungo la costa tra la California e il Canada, che potrebbe provocare il peggior terremoto del Nordamerica. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
Internazionale.it
Le ambizioni dell’Esa
I paesi europei stanno puntando sul settore spaziale, ormai molto legato alla difesa e alla sicurezza. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha di recente ottenuto 22 miliardi di euro, il finanziamento più consistente della sua storia. Cosa fa e qual è la sua strategia in un ambito in cui la concorrenza, anche privata, è in forte crescita.
Diritti
La libertà di stampa è in pericolo
Per i giornalisti il lavoro è più difficile, non solo nelle dittature.
Italia
Consenso o dissenso
Cosa prevede la nuova formulazione del cosiddetto ddl stupro che introduce il principio del dissenso al posto del consenso.
Economia
Il padel è il nuovo terreno di gioco della speculazione
Questo sport è al centro degli interessi di molti investitori.
Sessualità
Aperitivo nudista
“Ogni volta che io e mia moglie torniamo a casa da uno spazio nudista facciamo sesso bollente”.
