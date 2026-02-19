Votare a sedici anni

In Francia il dibattito sul voto ai sedicenni torna a ogni elezione. Il fumetto che pubblichiamo su Internazionale Kids, tradotto dalla rivista francese Topo, racconta con ironia le posizioni di politici ed esperti, affronta il tema dell’astensione giovanile e si chiede se anticipare il primo voto possa cambiare le cose. Parla di clima, di educazione civica e di come il diritto di voto si sia trasformato nel tempo. Un modo per aiutare ragazze e ragazzi a capire come funziona la democrazia e perché le decisioni di oggi riguardano anche loro. La copertina è dell’illustratore francese Loïc Guyon. In edicola dal 25 febbraio.