Internazionale Kids
Chi vuole togliere la k dal k-pop
A Singapore si può frequentare un corso di k-pop: ci si allena per ore a cantare, ballare, stare sul palco e comunicare sui social. Ma la novità è che non serve essere coreani. L’articolo di copertina racconta che il k-pop sta cambiando: le grandi agenzie aprono accademie all’estero e cercano talenti in tutto il mondo. Le canzoni mescolano lingue e stili diversi, e c’è chi vuole “togliere la k” per renderlo davvero globale. L’articolo racconta come nasce un successo internazionale e come funziona l’industria musicale. Contiene anche un fumetto con la breve storia dei Bts.In edicola dal 25 marzo.
Internazionale Extra Large
Il grande terremoto è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. Il premio Pulitzer Kathryn Schulz ricostruisce la scoperta della faglia di Cascadia, lungo la costa tra la California e il Canada, che potrebbe provocare il peggior terremoto del Nordamerica. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
Internazionale.it
Israele cancella la Palestina
Nella seconda parte di un documentario del Guardian sulla Cisgiordania, il giornalista Matthew Cassel prova a capire se è ancora possibile creare uno stato palestinese in presenza di una rete di insediamenti israeliani sempre più estesa e radicata e davanti alla determinazione con cui ogni giorno le autorità israeliane fanno di tutto per impedirlo.
Iran
Il bombardamento della scuola di Minab
I primi risultati di un’indagine interna confermano le responsabilità dei militari statunitensi.
Ucraina
Un fungo per dimenticare la guerra
Molti ucraini cercano sollievo nelle sostanze psicoattive.
Cultura
La Russia in vetrina alla Biennale d’arte di Venezia
La notizia della riapertura del padiglione russo ha suscitato critiche e allarmi.
Società
La tv per cani e gatti
I video per animali domestici fanno milioni di visualizzazioni.
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