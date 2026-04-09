Internazionale.it

L’Europa cerca alternative

Gli effetti economici del conflitto in Medio Oriente si fanno sentire nella vita quotidiana degli europei, che devono districarsi tra rincari e tagli. L’unico modo per ridurre la dipendenza da petrolio e gas prodotti in regioni politicamente instabili è accelerare la transizione energetica. Italia

La violenza corre su Telegram

La piattaforma è usata per diffondere senza consenso foto intime di donne e immagini pornografiche create con l’intelligenza artificiale. E c’è chi ci guadagna. Ungheria

Un voto decisivo

Le elezioni del 12 aprile sono diventate un evento dal peso internazionale. Russia

Neonazisti in trincea

In Ucraina gruppi di estrema destra combattono al fianco delle truppe russe. Cultura

Atlante aquilano

Un nuovo progetto fotografico documenta il volto della città, cambiato radicalmente dopo il terremoto del 2009. Sesso

Doveri sexy

Esiste un modo per usare l’energia sessuale che ho, coinvolgendo mia moglie? Economia

Volare costerà di più

Con la guerra in Iran il carburante sta diminuendo e i prezzi dei voli stanno aumentando. Ma la crisi delle compagnie aeree arriva da lontano.

Podcast

Complotti è un podcast di Internazionale in sei puntate. Leonardo Bianchi racconta come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast è online con una puntata al mese. Complotti è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme di ascolto.

Internazionale Kids

Chi vuole togliere la k dal k-pop

A Singapore si può frequentare un corso di k-pop: ci si allena per ore a cantare, ballare, stare sul palco e comunicare sui social. Ma la novità è che non serve essere coreani. L’articolo di copertina racconta che il k-pop sta cambiando: le grandi agenzie aprono accademie all’estero e cercano talenti in tutto il mondo. Le canzoni mescolano lingue e stili diversi, e c’è chi vuole “togliere la k” per renderlo davvero globale. L’articolo racconta come nasce un successo internazionale e come funziona l’industria musicale. Contiene anche un fumetto con la breve storia dei Bts.

Internazionale Extra Large

Un bicchiere di veleno

Nel 1978 in Guyana più di novecento seguaci della setta evangelica del Tempio del popolo si suicidarono bevendo un cocktail al cianuro. Lo scrittore olandese Frank Westerman torna nei luoghi del massacro per cercare di dare un senso a una tragedia per certi versi ancora inspiegabile. In edicola, 68 pagine, 7 euro.