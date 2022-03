“Abbiamo vissuto due settimane di orrore. Mi trovo a Kiev, nella capitale, insieme a mia figlia, autistica e affetta da disturbi del comportamento. Non possiamo lasciare la città”. Yulia Klepets, una donna che fa parte di Vgo – una coalizione di 118 organizzazioni non governative che rappresentano circa 14mila famiglie in cui è presente una persona con disabilità cognitiva – comincia così la sua testimonianza nell’ambito della conferenza stampa online Guerra in Ucraina: quale situazione per le persone con disabilità, promossa il 10 marzo 2022 dalle organizzazioni European association of service provider for persons with disabilities (Easpd), European disability forum (Edf) e Inclusion Europe.

“Non possiamo lasciare il nostro appartamento perché con noi vive mia madre di 82 anni che non riesce a muoversi. Casa nostra è al settimo piano e non possiamo scendere nel rifugio antiaereo. Non siamo le uniche in questa situazione. Molti di noi sono nelle stesse condizioni, a Kiev e in tutta l’Ucraina. Specialmente chi ha genitori anziani”.

Secondo i dati di Edf sono 2,7 milioni gli ucraini con disabilità e per loro l’impatto dei bombardamenti russi, che non risparmiano nemmeno i civili, è ancora più devastante.

I rifugi antiaerei sono spesso inaccessibili alle persone con disabilità motoria. Chi ha difficoltà di movimento rischia di rimanere intrappolato in casa durante i bombardamenti. Le persone sorde non riescono a sentire il suono delle sirene di allarme e le informazioni sullo stato di emergenza non vengono fornite in formati accessibili, come l’easy to read per le persone con disabilità cognitiva, il braille o la lingua dei segni.

“Mancano il supporto per la fuga e la possibilità di accedere alle informazioni e ai rifugi di emergenza”, racconta Yannis Vardakastanis, presidente dell’International disability alliance e di Edf, durante la conferenza stampa.

Fuga impossibile

Secondo l’ong Inclusion Europe i profughi con disabilità sono solo il 10 per cento di coloro che riescono a fuggire.

“In questa situazione, posso dire con certezza che, dei tre milioni di ucraini che sono già partiti, solo pochi sono persone con disabilità: la maggior parte di queste non è in grado di uscire di casa e di trovare un mezzo di trasporto adeguato”, aggiunge Valeriy Sushkevych, atleta paralimpico a capo dell’Assemblea nazionale ucraina delle persone con disabilità. “Sì, ci sono i treni per l’evacuazione e, su questi, le persone con disabilità dovrebbero avere la precedenza. Ma immaginate la situazione: una massa di persone a bordo del treno, niente biglietti e tutto quello che puoi fare è scappare, perché stanno bombardando. Salire su un normale treno, per una persona con disabilità, per esempio una persona cieca o in sedia a rotelle, diventa impossibile. Allora rinunciano e rischiano di finire sotto i missili, a casa loro”.

Alcuni familiari di persone con disabilità gravi o anziane invece spesso scelgono di restare in Ucraina. I loro cari non sarebbero in grado di lasciare il paese.

Attraversare il confine non è semplice anche per un altro motivo: “Ad alcuni uomini con disabilità che vogliono fuggire viene ordinato di restare e unirsi all’esercito, nonostante siano stati esonerati dall’obbligo di leva a causa della loro condizione”, dichiara Anna Landre, dell’organizzazione statunitense The Partnership, intervistata da Liz Plank.