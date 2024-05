La OpenAi ha caricato altri video sul proprio canale YouTube. In alcuni casi si tratta di estratti dalla diretta. In altri, invece, i contenuti e anche i protagonisti sono diversi. Fra questi ultimi, il più visto – con oltre un milione e mezzo di visualizzazioni – è il video in cui Greg Brockman , presidente della OpenAi, fa dialogare due modelli ChatGpt 4o fra loro usando due smartphone diversi. La fotografia dei video è curata nei minimi dettagli; durante la diretta il pubblico, sempre fuori campo, fa versi di apprezzamento; ogni elemento è immaginato a monte per l’intrattenimento e per generare quello che nel marketing è noto come effetto wow. L’idea alla base è semplice: quando si presenta un prodotto bisogna generare sorpresa, ammirazione, superare le aspettative, presentare le novità in modi inaspettati. È vero che OpenAi ha un prodotto che si presta a questo effetto wow. Ma allo stesso tempo, se oggi vuoi provare a replicare quello che fa Brockman con i due smartphone non puoi farlo.

All’interno di una stanza con le luci soffuse e un gigantesco schermo, in uno scenario curato nei minimi dettagli e apparentemente informale, Mira Murati , direttrice tecnica della OpenAi, ha condotto la presentazione. Insieme a lei c’erano altre due persone chiave dell’azienda: Mark Chen , a capo delle cosiddette ricerche di frontiera, e Barrett Zoph , che invece lavora sulle ia una volta che sono state addestrate. La diretta ha totalizzato più di tre milioni e mezzo di visite in cinque giorni.

Il 13 maggio 2024 la OpenAi ha organizzato una presentazione in diretta sulla piattaforma di streaming YouTube per mostrare ChatGpt 4o, il nuovo modello di ChatGpt.

Analizzare la forma con cui queste aziende comunicano è un buon modo per prendere le distanze dal contenuto e considerarlo in maniera critica. Altre forme di presentazione dei prodotti, decisamente più appariscenti e costose, sono i cosiddetti keynote. I più famosi nella storia della Silicon Valley erano quelli tenuti da Steve Jobs, ex amministratore delegato della Apple. Avevano addirittura un loro nome proprio: gli stevenote. Il giorno dopo la presentazione della OpenAi, per esempio, c’è stato il Google i/o, pianificato da tempo (è probabile che la OpenAi abbia deciso strategicamente di anticipare la concorrenza con un evento più piccolo). Lo streaming ha superato il milione di visualizzazioni. Lo spot di Gemini, invece, è a oltre sei milioni. Anche in questo caso sono state presentate funzioni molto interessanti che però non esistono ancora, come la possibilità di integrare Gemini in tutte le applicazioni dell’ecosistema digitale Google (per esempio per cercare fra le mail o fra i tuoi file su Google drive).

Anche guardare i numeri è importante. Le visualizzazioni sono elevate, ma nemmeno lontanamente paragonabili a quelle dei video più visti sulle piattaforma streaming. Le intelligenze artificiali restano un tema di nicchia: è un altro elemento da considerare per resistere alla macchina pubblicitaria che amplifica aspettative e impatto delle ia generative e delle loro funzioni. Questo ci dice anche che queste macchine sono ancora poco note al grande pubblico e dunque inavvertibili socialmente.

Tutte le volte che una grande azienda della Silicon Valley organizza il suo evento succede, poi, che la copertura della notizia nel mondo tech si amplifica a dismisura: vengono prodotti articoli sulle testate online specializzate, commenti sui social network, testo, video, guide, impressioni, recensioni. Lo spazio informativo viene letteralmente invaso. Molte persone approfittano del fatto che si parli molto di quell’evento per ottenere visibilità: i loro contenuti sono spesso preparati rapidamente per cavalcare l’ondata dell’interesse e quindi, per ragioni di tempo, aderiscono in maniera acritica al racconto di quel che vede o sente, sono quasi tutti uguali e poco ragionati. Il tutto non fa che creare confusione e amplificare l’effetto wow.

Come si può fare, allora, per seguire il lancio di un prodotto come ChatGpt 4o senza farsi travolgere? Come ci si approccia a un nuovo servizio di ia? Ecco una guida pratica che contiene anche suggerimenti d’uso di queste macchine: