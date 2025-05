Uno degli esempi di cui abbiamo parlato al festival si chiama Ai for oceans (ia per gli oceani) ed è un gioco perfetto per illustrare concetti molto importanti: il tagging, l’addestramento e i pregiudizi.

“Come faccio a fidarmi?”, chiede qualcuna. “Penso di non aver capito niente”, dice un altro bambino che, invece, appena comincia a parlare dimostra di aver capito tutto. Ho raccolto un po’ di esempi perfetti per bambine e bambini ma anche per gli adulti, a cui troppo spesso le intelligenze artificiali vengono presentate come qualcosa da dare per scontato.

Per il secondo anno consecutivo ho portato le intelligenze artificiali a Reggio Emilia, al festival di Internazionale Kids. Per il secondo anno consecutivo ho avuto la dimostrazione che abbiamo bisogno esattamente delle curiosità e delle domande di quel pubblico “dagli otto anni in su” (anche se “sono benvenute le persone di ogni età”, dice la presentazione ufficiale del festival ). A quell’età sembra inevitabilmente più facile avvicinarsi alle tecnologie sconosciute con quella che Shunryu Suzuki, buddista zen, ha definito la mente del principiante. Senza pregiudizi e senza troppe paure, a otto anni o poco più si sperimenta e si fanno domande che, molto spesso, centrano perfettamente il cuore dei problemi.

Il gioco continua facendo vedere quel che succede quando l’addestramento è finito: la macchina decide se ciò che vede può rimanere in acqua perché è un pesce o se va eliminato perché è spazzatura. La dimostrazione aiuta a capire che se si investe poco in questa parte del processo le ia possono commettere molti errori. E, se non sappiamo come è stato fatto il loro addestramento, potrebbe essere impossibile correggerle.

L’ia non sa distinguere tra pesci e rifiuti. O almeno, non sa farlo come noi umani. Ma può imparare a farlo, se glielo insegniamo. Così, se per scherzo o per errore invertiamo completamente la classificazione, oppure ogni tanto identifichiamo come pesce una bottiglietta di plastica, avremo, alla fine, un’ia che può commettere errori, anche gravi. Li commette perché l’errore è a monte, nell’operazione di addestramento. In altre parole: se lavoriamo con un’intelligenza artificiale e facciamo scelte sbagliate, la macchina replicherà le nostre scelte.

Poi si va un po’ oltre: in un altro segmento di Ai for oceans viene chiesto di attribuire a ciascun pesce una caratteristica, che si può scegliere in un insieme di aggettivi diversi. Per esempio: bellissimo, spaventoso, fantastico, affamato. A questo punto, il gioco propone un pesce alla volta e si deve decidere se corrisponde o meno a quell’aggettivo. Siamo di nuovo alle prese con il tagging, ma in una forma ancor più pericolosa, perché si basa su opinioni personali e non su dati oggettivi.

Una bottiglia di plastica non è un pesce, ed è molto facile capire se una macchina confonde una bottiglia di plastica con un pesce. Ma come la mettiamo con giudizi di merito? Un pesce che per me è spaventoso potrebbe non esserlo per altre persone. Infatti, insieme al giovane pubblico di Internazionale Kids, abbiamo fatto tagging a maggioranza: non eravamo tutti d’accordo.

Il mondo che un’intelligenza artificiale impara a conoscere dipende dai nostri giudizi e dalle nostre opinioni. Così, prima di iniziare, forse dovremmo chiederci: è giusto che una macchina possa giudicare un pesce – o altro – dal suo aspetto? È giusto che lo facciano le persone? La macchina ci dà quest’illusione di neutralità che è completamente sbagliata: tutto quel che le macchine fanno dipende dal nostro addestramento, che può introdurre al loro interno errori o pregiudizi non voluti. Oppure potrebbe introdurre al loro interno una visione del mondo. Non necessariamente la migliore per tutti.

Ecco perché il gioco Ai for oceans è molto importante e dovremmo giocarci tutti, dagli otto anni in su. A proposito: il bambino che, a Reggio Emilia, pensava di non aver capito niente aveva già giocato a questo gioco e aveva capito molto più di tante persone adulte. Persino quelle che, in teoria, dovrebbero prendere decisioni sulle ia.