“Usare” le intelligenze artificiali non significa solo aprire un chatbot, ma riconoscere che oggi esistono software e macchine – spesso a basso costo – che permettono di fare cose fino a poco tempo fa impensabili per chi non lavorava in un centro di ricerca o in una grande azienda o per chi non aveva a disposizione un gruppo di lavoro con varie competenze e grossi budget.

Una delle caratteristiche delle ia generative che mette più in difficoltà chi le usa per la prima volta è il fatto che si presentano come fogli bianchi: c’è una macchina che non ha un uso intuitivo o immediatamente comprensibile ma ti chiede “cosa posso fare per te?”. Questo è spiazzante: una calcolatrice, un computer non ci hanno mai chiesto “cosa posso fare per te?”.

Quasi sempre il passaggio decisivo per riuscire a usare efficacemente le macchine è una combinazione fra la capacità di “fare la domanda giusta” e quella di adattare gli strumenti alle nostre esigenze, per metterli nella condizione di funzionare meglio per noi. In altre parole, non chiediamo alle macchine di sostituirci ma di potenziarci e di aiutarci a fare meglio.

Dopo l’uscita di ChatGpt, per molti mesi si sono diffuse guide che offrivano elenchi di comandi da copiare e incollare, buoni per tutti. In realtà se si usa questo metodo di lavoro i risultati rischiano di essere banali, appiattiti e deludenti. È meglio, invece, descrivere alle macchine accuratamente il compito per il quale vorremmo usarle e farci dire esplicitamente come potrebbero esserci d’aiuto e di quali informazioni hanno bisogno per aiutarci meglio.

In questo modo si forzano i large language model a chiederci materiale – per esempio linee guida, documenti, informazioni, istruzioni – che useranno per aiutarci.

Negli ultimi due anni ho usato questo approccio alle ia per ricostruire cronologie di eventi, sintetizzare materiali, esplorare variazioni stilistiche, semplificare linguaggi burocratici, progettare glossari – incluso quello della newsletter Artificiale –, inventare lingue, editare bozze, interrogare archivi (come quello che raccoglie tutti i documenti prodotti sulla strage di Bologna), creare immagini e video, immaginare e progettare strumenti didattici, fare articoli di data journalism su temi – anche leggeri – che prima non avrei mai sperimentato per ragioni di tempo.

Ho usato le macchine come assistenti al montaggio video – qui c’è una guida – e perfino per dimostrare che possiamo programmare un’intelligenza artificiale a mentire sempre. È il caso del motore di allucinazione che si può usare dentro ChatGpt per ottenere sempre risposte sbagliate e allucinatorie.

Insegnando l’uso di queste macchine ho imparato che un sistema per velocizzare l’apprendimento è mostrare cose che prima non si potevano fare allo stesso modo. Facciamo qualche esempio.

La mattina del 3 ottobre durante il workshop che ho tenuto al festival di Internazionale a Ferrara, ho commentato la legge italiana sulle intelligenze artificiali. Che si sia d’accordo o meno con quello che la legge prescrive, visto che è stata approvata, è diventato un passo necessario per applicarle al mondo del lavoro. Mentre parlavo ho lasciato il mio smartphone in registrazione. Poi, durante la pausa caffè, ho caricato la registrazione e la sua trascrizione, fatta automaticamente, dentro uno strumento che si chiama NotebookLm. Infine, ho chiesto a NotebookLm di sintetizzare il mio discorso in un video, che puoi vedere qui: l’ho pubblicato volutamente così come è stato fatto dalla macchina, senza alcun intervento. Tre anni fa questo lavoro senza assistenti umani era semplicemente impossibile.

Al festival di Internazionale ho anche presentato insieme a Mafe De Baggis il libro che ho scritto con lei, E poi arrivò DeepSeek (Apogeo 2025). Vista la giornata e visto che il libro non è un manuale, abbiamo parlato molto anche di politica. Sempre usando NotebookLm, ho pubblicato un video che racconta parzialmente quello che abbiamo detto. Ho dovuto fare un piccolo intervento di montaggio e basta. La macchina ha sbagliato l’accento sul mio cognome, come il 98 per cento delle persone.

È ovvio che si potesse fare meglio e che, con il tempo, questo tipo di contenuti diventeranno molto diffusi e quindi bisognerà fare qualcosa di diverso. Ma per il momento ho a disposizione uno strumento che ha creato una serie di diapositive e una voce fuori campo che le commenta, a partire da quello che ho detto.