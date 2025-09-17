A Chirignago (Venezia) un prete arrabbiato con le spose che arrivano in ritardo ai matrimoni ha detto che d’ora in poi si presenterà all’altare dopo di loro, con gli stessi minuti di ritardo (1). In provincia di Salerno è diventato famoso sui social network un parroco di 41 anni con grossi baffi, occhiali da sole e orecchino che gira per i paesi in motocicletta indossando maglietta bianca e gilet (2). A Sermoneta (Latina) un prete conservatore con un ampio seguito sui social network è stato sospeso a divinis perché dopo aver ricevuto l’ordine di porre termine alle sue dirette su YouTube ne ha fatta un’altra dicendo di non voler più dire messa come previsto dal Concilio vaticano II (3).

A Stradella (Pavia) un prete è stato picchiato in oratorio da un gruppo di adolescenti durante i giochi organizzati per la chiusura del centro estivo (4). A Bolzano dopo le proteste dei fedeli il vescovo ha revocato la nomina di un prete pedofilo a un ruolo che l’avrebbe portato a contatto coi ragazzi (5). A Roma un prete della basilica di San Giovanni in Laterano ha visto una coppia che rubava le offerte con uno spadino per prelevare le banconote e si è messo a urlare attirando l’attenzione dei poliziotti di guardia alla basilica, che sono entrati di corsa e hanno arrestato i ladri (6).

Davanti al cimitero monumentale di Milano una pattuglia della polizia di notte ha visto un uomo che rincorreva un ciclista e ha inseguito quest’ultimo, risultato poi il ladro della bicicletta (7). Ad Abano Terme (Padova) il video dell’inseguimento di un’automobile girato dall’interno della vettura dei carabinieri in azione è finito in internet e ora è stata aperta un’indagine per capire chi l’abbia diffuso (8). Sulla spiaggia di Pesaro un rugbista dilettante ha inseguito e placcato un uomo che aveva rubato uno zainetto a una bagnante (9).

A Nocera Inferiore (Salerno) un ladro è entrato in un ristorante durante la chiusura ma non avendo trovato denaro nella cassa ha portato via alcune mozzarelle (10). In provincia di Sassari agisce un ladro di champagne che preleva solo le bottiglie più costose (11). A Misterbianco (Catania) un ladro d’auto è stato arrestato perché circolava con una vettura rubata a cui aveva alterato maldestramente la targa usando un pennarello per trasformare una F in una E, particolare che ha attirato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri di passaggio (12).

Ad Appiano (Trento) il titolare di un’azienda di giardinaggio è stato denunciato perché in un suo camion è stato trovato un tagliaerba di ultima generazione rubato nel giardino di una casa privata (13). A Venezia un uomo affetto da cleptomania e già condannato per numerosi furti ha rifiutato gli arresti domiciliari chiedendo di essere curato in carcere o in una comunità (14). A Como agiva una coppia di taccheggiatori di profumerie di cui faceva parte una persona disabile in sedia a rotelle (15).

A Chioggia (Venezia) un dipendente disabile di un minimarket è stato licenziato perché il suo datore di lavoro aveva scoperto, facendolo pedinare, che nelle ore di permesso garantite dalla legge 104 andava a svolgere un’altra attività a pagamento, ma il giudice lo ha reintegrato perché quando è in permesso il dipendente disabile può fare quello che vuole e il datore non aveva il diritto di farlo pedinare (16).

A Piacenza un ex carabiniere che nel 2020 aveva contratto il covid in servizio rimanendone invalido al cento per cento ha vinto la causa contro il ministero che gli aveva negato status e indennità di “vittima del dovere” (17). A Taormina (Messina) un uomo che accompagnava in automobile la madre disabile non ha potuto parcheggiare in un posto auto riservato alle persone con disabilità perché questo era occupato da due grossi vasi piantumati (18).