“Ogni anno il Forum economico mondiale chiede a un gruppo di leader del mondo accademico, della politica e delle imprese di indicare i principali rischi per l’anno successivo”, scrive il Wall Street Journal. All’inizio del 2020 nessuno dei manager interpellati aveva indicato una malattia infettiva. E nel 2021 nella lista non è comparsa l’inflazione, che ha da tempo cominciato a creare problemi a diverse economie e continuerà a farlo nel 2022.

Il caso del Forum economico mondiale dimostra quanto sono “ingannevoli le nostre percezioni del rischio, soprattutto perché sono fortemente influenzate dal passato” e non tengono conto di minacce che nessuno aveva immaginato, osserva il quotidiano finanziario statunitense. Le previsioni economiche hanno sempre funzionato così, ma in un mondo in preda all’incertezza come quello attuale tutto questo richiederebbe “l’umiltà e la volontà di rivedere i nostri modelli mentali”. Purtroppo gran parte del mondo resta inchiodato alle sue convinzioni e ognuno continua a guardare alla realtà con “le vecchie distorsioni”.

L’ultima e inattesa minaccia economica, l’inflazione, conferma tutto sommato quest’analisi. Basta guardare al dibattito suscitato da un articolo di Isabella Weber uscito il 29 dicembre sul quotidiano britannico The Guardian. Nella sua analisi l’economista tedesca dell’University of Massachusetts Amherst, negli Stati Uniti, sostiene che è necessario “un dibattito serio sull’opportunità di introdurre forme di controllo dei prezzi, come avvenne negli Stati Uniti dopo la seconda guerra mondiale”. Un fattore cruciale ma largamente trascurato dietro l’inflazione, scrive Weber, è l’esplosione degli utili di alcune aziende. “Nel 2021 i margini di profitto di aziende non finanziarie statunitensi hanno raggiunto livelli visti solo negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Non è una coincidenza. La fine del conflitto aveva imposto un’improvvisa ristrutturazione della produzione, creando dei colli di bottiglia simili a quelli causati dalla pandemia di covid-19. All’epoca alcune grandi aziende sfruttarono i problemi dell’offerta per aumentare i prezzi e realizzare ricchi profitti”.

Da un lato oggi c’è chi sostiene che non bisogna preoccuparsi troppo, perché l’inflazione attuale è un fenomeno transitorio destinato a rientrare nei prossimi mesi; dall’altro ci sono esperti che invocano l’aumento del costo del denaro e la riduzione della spesa pubblica. In realtà, scrive Weber, c’è una terza opzione: l’introduzione del controllo dei prezzi in settori specifici, una soluzione che potrebbe tenere sotto controllo l’inflazione e allo stesso tempo scongiurare una recessione.

All’inizio dell’anno è intervenuto nel dibattito il premio Nobel Paul Krugman che, a proposito dell’articolo di Weber, ha scritto in un tweet: “Non sono un fanatico del libero mercato. Ma questo è davvero stupido”. In seguito l’economista statunitense ha cancellato il tweet scusandosi e sostenendo che “è sempre sbagliato usare certi toni contro qualcuno che sta discutendo in buona fede, a prescindere da quanto si sia d’accordo con i suoi argomenti. Soprattutto sapendo che in giro c’è troppa gente in mala fede”.

I toni più morbidi assunti da Krugman sono stati dettati anche dalla reazione degli studiosi e dei politici favorevoli alle tesi di Weber. Diversi esponenti dei democratici statunitensi, come la senatrice Elisabeth Warren, puntano da tempo il dito contro le “aziende avide” per spiegare gli aumenti di prezzo. Ci sono anche gli economisti che si rifanno alla modern monetary theory, una scuola di pensiero che vede nella spesa pubblica finanziata dalla moneta delle banche centrali il fattore decisivo per lo sviluppo dell’economia. Per esempio Stephanie Kelton, che ha attaccato Krugman e gli ha anche riferito il parere di un illustre collega, James Galbraith.