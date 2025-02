Nell’enorme mercato delle obbligazioni statunitensi investono tantissimi risparmiatori e paesi in cerca di un rifugio sicuro per i loro soldi. Un protagonista del settore, probabilmente meno noto, è Taiwan. Lo spiegano in un articolo uscito sul Financial Times gli economisti Brad Setser, del Council on foreign relations, e Josh Younger, della Columbia law school. Il paese asiatico, tra obbligazioni statunitensi e altri titoli finanziari a rendita fissa, possiede riserve per 1.700 miliardi di dollari.

Una cifra enorme se si considera che corrisponde a più del 200 per cento del pil nazionale, a cinque volte le dimensioni del mercato obbligazionario taiwanese e grosso modo al valore dei titoli a rendita fissa della Pimco, il più importante fondo d’investimento specializzato in obbligazioni. Taiwan segue con un margine di distacco non troppo ampio la Cina, paese immensamente più grande, che possiede 2.900 miliardi di dollari in riserve e obbligazioni straniere.

È un segno di grande forza della sua economia, che però pone allo stesso tempo seri rischi, spiegano Setser e Younger. E data l’importanza di Taiwan per l’economia globale – è uno dei centri più avanzati nella produzione di processori – tutto ciò che succede sull’isola ha necessariamente delle ripercussioni sul resto del mondo.

All’inizio del nuovo millennio le attività finanziarie in valuta straniere nelle mani di Taiwan valevano duecento miliardi di dollari, tre quarti dei quali erano in possesso della banca centrale. Poi le cose cambiarono rapidamente. Grazie all’eccezionale sviluppo della sua industria tecnologica, guidato dalla Tsmc, il più importante produttore di processori del mondo, l’isola cominciò a registrare cospicui surplus commerciali, pari al 5-7 per cento del pil.