Gli esportatori cinesi stanno moltiplicando gli sforzi per evitare i dazi del 145 per cento imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una delle soluzioni, scrive il Financial Times, è etichettare le loro merci in modo da nasconderne la vera origine e farle circolare come se provenissero da altri paesi. “I social media cinesi sono pieni di offerte per il ‘lavaggio’ del luogo d’origine”. Le mete preferite sono i paesi del sudest asiatico, in particolare la Malaysia. Su Xiaohongshu, per esempio, una persona che si fa chiamare “Ruby — Third country transshipment” scrive: “Gli Stati Uniti hanno imposto dazi sui prodotti cinesi? Passa attraverso la Malaysia e falli diventare merci del sudest asiatico”. Su un altro post si legge: “Gli Stati Uniti hanno messo barriere sul parquet e le stoviglie cinesi? ‘Lava via l’origine’ in Malaysia per passare alla dogana senza problemi!”.

Intanto in molti paesi che, loro malgrado, fungono da tramite verso gli Stati Uniti è scattato l’allarme. Ad aprile, per esempio, la Corea del Sud ha trovato merci per ventuno milioni di dollari con certificati d’origine falsificati. Si trattava in gran parte di prodotti cinesi destinati agli Stati Uniti. Il ministero dell’industria e del commercio del Vietnam ha lanciato un appello alle organizzazioni degli esportatori e delle aziende manifatturiere perché rafforzino i controlli sull’origine delle materie prime e dei componenti e perché impediscano il rilascio di certificati falsi. Il ministero del commercio della Thailandia ha adottato nuove misure per irrigidire i controlli sui prodotti in partenza per gli Stati Uniti.