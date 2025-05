Da anni uno degli allarmi più diffusi intorno allo sviluppo dell’intelligenza artificiale è la possibile distruzione di posti di lavoro un tempo svolti dagli esseri umani e poi affidati alle macchine. Spesso sono allarmi, se non ingiustificati, quanto meno eccessivi, dal momento che l’innovazione tecnologica in genere si affianca all’essere umano, permettendogli di svolgere meglio la sua attività, e allo stesso tempo dà vita a lavori che prima non c’erano.

La storia dell’umanità, d’altro canto, è un continuo susseguirsi di invenzioni e idee che hanno sì fatto sparire molte cose vecchie, ma hanno permesso agli esseri umani di progredire e, in molti casi, di rendere il mondo un posto più vivibile. Detto questo, non bisogna dimenticare che l’arrivo di un’innovazione, tanto più di una dalle potenzialità dirompenti come l’intelligenza artificiale, è destinato a creare difficoltà prima che la maggior parte delle persone cominci a benedire il giorno in cui è stata sviluppata.

Questa almeno è la riflessione che ho fatto leggendo un’interessante notizia apparsa sul Wall Street Journal. Il quotidiano finanziario spiega che nel mondo delle grandi aziende statunitensi la tradizionale corsa per accaparrarsi i talenti migliori si sta trasformando in una vera e propria “guerra contro il talento”. Fino a poco tempo fa i dirigenti in genere non mancavano mai di lodare i dipendenti come “il loro bene più prezioso”; oggi invece, in un periodo in cui l’economia è caratterizzata da grandi incertezze, non si fanno problemi a dirgli che “devono lavorare di più, lamentarsi di meno ed essere contenti se hanno ancora un lavoro”.