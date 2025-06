Sui risultati hanno pesato le esportazioni di beni, che sono aumentate del 5 per cento. Sono state decisive in particolare quelle verso gli Stati Uniti, dove con ogni probabilità le vendite sono cresciute per anticipare i dazi voluti dal presidente Donald Trump. Non hanno influito solo i prodotti farmaceutici. È il caso dell’oro, ma anche degli orologi, scrive il Wall Street Journal . Ad aprile la Svizzera ne ha esportati per un valore complessivo di 3,1 miliardi di dollari, segnando una crescita del 18 per cento. Nei primi quattro mesi dell’anno l’aumento è stato del 4 per cento.

Ha fatto la parte del leone il comparto chimico-farmaceutico, con un sonoro +7,5 per cento, alimentato dalle forti esportazioni. Gli altri settori industriali hanno risentito maggiormente della congiuntura internazionale poco favorevole, ma nel complesso l’industria manifatturiera è cresciuta del 2,1 per cento. I servizi hanno segnato un aumento dell’1,4 per cento. Più contenuta la crescita dei servizi finanziari: 0,5 per cento.

Nel primo trimestre del 2025 il pil svizzero ha registrato un’accelerazione superiore alle previsioni degli esperti: l’economia elvetica è cresciuta dello 0,8 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2024, quando era salita dello 0,6 per cento. Secondo i dati presentati il 2 giugno dalla Segreteria di stato per l’economia (Seco), alla crescita ha contribuito soprattutto il settore dei servizi, ma anche l’industria ha fatto segnare un’evoluzione positiva.

Questi risultati sono stati favoriti in gran parte dalle vendite negli Stati Uniti, che ad aprile sono salite del 149 per cento. Senza questo mercato, le esportazioni di orologi avrebbero registrato un calo del 6,4 per cento. Il risultato statunitense ha infatti compensato il rallentamento delle vendite in altri paesi, in particolare in Cina.

Anche sulla Svizzera incombono i dazi di Trump, che il 2 aprile aveva deciso per la Confederazione elvetica una tariffa del 31 per cento, poi sospesa fino agli inizi di luglio. Secondo un sondaggio condotto ad aprile tra i dirigenti di 519 aziende svizzere dal quotidiano Neue Zürcher Zeitung e dalla scuola di alta specializzazione Kalaidos, le piccole e medie imprese svizzere non sono mai state così pessimiste: quasi il 60 per cento delle imprese intervistate ritiene che le prospettive di crescita sono peggiorate a causa della politica commerciale di Trump.

In queste settimane, tuttavia, il governo federale svizzero è stato forse l’unico a non aver preso alcuna contromisura ai dazi statunitensi. Per di più bisogna considerare che dal 1 gennaio 2024 Berna ha abolito tutti i dazi industriali e che il 99 per cento dei beni provenienti dagli Stati Uniti può essere importato nel paese senza alcun aggravio alla dogana.