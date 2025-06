A maggio in Giappone il prezzo del riso è più che raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2024, con un aumento del 101,7 per cento, il più alto in più di cinquant’anni. A marzo e ad aprile il confronto con l’anno precedente indicava rincari rispettivamente del 92,1 e del 98,4 per cento. La situazione ha spinto il governo di Tokyo a mettere sul mercato le scorte d’emergenza nella speranza di rallentare la crescita dei prezzi. Le autorità giapponesi dispongono di un milione di tonnellate in equivalente riso bianco nelle riserve strategiche, costituite in vista di disastri naturali e altre emergenze.

Ogni anno il ministero dell’agricoltura compra duecentomila tonnellate in equivalente riso bianco prodotte nel paese e le conserva per cinque anni prima di venderle. Il 14 febbraio 2025 il governo aveva annunciato l’impiego di riserve per 210mila tonnellate con l’obiettivo di rafforzare l’offerta e quindi frenare i rincari. È la prima volta che una decisione simile viene presa per eventi che non sono disastri naturali. Per farlo, a gennaio il ministero dell’agricoltura aveva fatto modificare la legge che regola la gestione delle riserve strategiche.

In questi mesi, tuttavia, la mossa non ha prodotto gli effetti sperati, visto che il prezzo del riso ha continuato a salire, spingendo in alto anche l’inflazione: a maggio il tasso di crescita dei prezzi al consumo ha raggiunto il 3,7 per cento, il livello più alto dal gennaio del 2023. Nel primo trimestre del 2025, invece, il pil è diminuito dello 0,2 per cento. È il 30° mese consecutivo che l’inflazione si trova sopra la soglia obiettivo del 2 per cento fissata dalla Banca del Giappone. Gli esperti fanno notare che nel paese asiatico il riso contribuisce al 50 per cento del’inflazione di fondo, quella calcolata escludendo i prezzi di prodotti troppo volatili come i cibi freschi e l’energia.