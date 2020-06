Il 3 giugno in decine di città statunitensi migliaia di persone sono scese in piazza per il nono giorno consecutivo sfidando il coprifuoco. Nelle ultime 48 ore le proteste, cominciate a Minneapolis dopo l’omicidio di George Floyd, sono state per lo più pacifiche. Nei primi giorni in alcune città erano stati incendiati degli edifici e saccheggiati dei negozi. Ecco gli ultimi aggiornamenti: