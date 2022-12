“Ciao papà”. “Ciao figliolo, com’è andata a scuola?”. “Bene, ho sentito una barzelletta fantastica, vuoi ascoltarla?”. “Certo, racconta”. “Allora: in un’auto ci sono questo prete e questo ministro, come si chiama, rabbino! E…”. “Fermati subito! In questa casa non scherziamo con la religione”. “Ma dai, papà, è davvero bella”. “Non parlarmi così: si parte con le barzellette sulla religione e si finisce con della robaccia ateistica come il numero di dicembre della National Lampoon. Ci si prende gioco di santi, preghiere, soldi e tutto ciò che è sacro. Questo numero è schifoso e ripugnante, ed è lì che ti porteranno le tue piccole barzellette”. “Ok, papà, scusa”. “Va bene figliolo, sei perdonato. Ah, figliolo…”. “Sì papà?”. “Stasera dormirai con tua madre, tocca a me dormire con tua sorella”.

Negli anni settanta negli Stati Uniti milioni di persone ascoltavano in radio storie come questa, create da un gruppo di ventenni convinti che non ci fosse niente che non potesse essere detto e che gli Stati Uniti avessero seriamente bisogno di una sveglia. A dare inizio a tutto furono Doug Kenney e Henry Beard, ex studenti di Harvard che avevano lavorato nell’Harvard Lampoon, una rivista satirica fondata nel 1876. Nel 1969 acquisirono i diritti per pubblicarne una versione nazionale, e nella primavera del 1970 uscì il primo numero della National Lampoon.

La rivista rimase in edicola fino alla fine degli anni novanta, ma la spinta creativa iniziale si era esaurita molto tempo prima. Nel 1975 Beard la vendette per sette milioni di dollari. Quanto a Kenney, dopo il successo di Animal house si dedicò al cinema. Nel 1980, mentre era in vacanza alle Hawaii, morì in circostanze poco chiare, cadendo da un dirupo (“stava cercando un punto migliore da cui saltare ed è scivolato”, disse scherzando un suo amico della National Lampoon). In ogni caso, la rivista ha influenzato la cultura statunitense dei decenni a venire. Molta della satira fatta ancora oggi, e non solo negli Stati Uniti, viene da lì. È vero soprattutto per un format, quello dei finti articoli di giornale. Ne ho raccolti un po’ dalla National Lampoon e da autori più recenti.

Era il periodo in cui si consolidava la reazione conservatrice ai movimenti progressisti degli anni sessanta. Una reazione che aveva portato Nixon alla presidenza nel 1968, grazie principalmente ai voti della classe media borghese. La National Lampoon prendeva di mira il senso comune e le ipocrisie di quella società. Tra i maggiori successi delle rivista c’è la Parodia dell’annuario scolastico del 1964 , che vendette più di due milioni di copie e fu un lavoro colossale, in cui le storie degli studenti e del personale scolastico si intrecciavano fino a costruire una sorta di romanzo. Anni dopo l’annuario fu riadattato per un film, ambientato non al liceo ma all’università – Animal house di John Landis con John Belushi – che a sua volta ha creato un nuovo genere di commedia. Alla National Lampoon si deve anche la nascita del Saturday night live, uno degli spettacoli tv statunitensi più famosi nel mondo.

A differenza della Luna, la regione vietnamita di Quảng Trị è provvista di falde acquifere e di un’atmosfera, ed è stato a lungo teorizzato che potessero esserci delle alghe di stagno nelle pozze d’acqua poco profonde che riempiono i crateri più grandi. Ma la presunta scoperta di una forma più sofisticata di vegetazione sarà sicuramente una fonte di controversie, come successo nel 1970, quando un sismologo sprovveduto scambiò la detonazione di una serie di bombe a scoppio ritardato per segni di attività geologica simili a quelli trovati dall’Apollo 14 sugli altopiani lunari. La risposta definitiva dovrà arrivare da altre fotografie di qualità superiore, perché gli scienziati sono estremamente riluttanti a esplorare l’area. Come ha detto uno di loro, “preferirei fare una passeggiata nello spazio indossando un impermeabile”.

Nessuna di queste guerre però sembra in grado di avvicinarsi al successo di pubblico dell’originale, la cui magia ha portato quasi due milioni di americani a recarsi nel vecchio teatro del Pacifico per prendervi parte. Vietnam!, che ha oscurato perfino l’indimenticabile Corea del Sud!, è probabilmente l’ultimo degli elaborati spettacoli americani di forza che alcuni fanno risalire a Ricordiamo il Maine!, operetta comica del 1898. “Il giorno delle grandi guerre con gli ottoni è finito”, si è rammaricato un veterano. “Nessuno ha venti o trenta miliardi da investire in una produzione che potrebbe chiudersi alle Nazioni Unite dopo nove mesi. E non c’è talento. Molti di questi ragazzi arrivano e muoiono, non sono in grado di fare altro. Il richiamo della luce alla fine del tunnel, l’odore del napalm, il rombo delle granate, quel vecchio spirito del ’massacro deve continuare’, non ce l’hanno nel sangue”. Si dice che Vietnam! chiuderà ufficialmente alla fine dell’estate, ma secondo la Pentagon Productions continuerà “ancora per molti anni” con un cast interamente vietnamita.

Da Provo, nello Utah, sono arrivate notizie frammentate sulla morte di ottomila pecore, il terzo gregge a morire misteriosamente nella regione dopo l’incidente con il gas nervino avvenuto nella struttura dell’esercito di Dugway Proving Grounds, nel 1969. Le indagini preliminari hanno individuato cinque possibili cause per la morte degli ovini: l’erba impregnata di insetticida, le falde acquifere contaminate dal mercurio, le radiazioni causate dai test nucleari sotterranei effettuati a dicembre nel vicino Nevada, sacche persistenti di gas nervino, e infine l’età avanzata degli animali. William Ruckelshaus, capo dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, è andato nello Utah all’inizio della settimana e ha rilasciato una dichiarazione sulla morte delle pecore: “Anche se è troppo presto per attribuire la morte a una sola causa, è evidente che questi quadrupedi erano in avanti con gli anni. Molti di loro usavano lenti correttive per il pascolo ravvicinato e tutti mostravano il tipico pelo bianco degli animali in età senile”.

Concedere a Nixon, tramite un ordine esecutivo speciale, i diritti di proprietà sulle terre federali che circondano la Casa Bianca. Al momento in cui si discuteva di questa strategia, non si sapeva se Nixon sarebbe potuto rimanere nella Casa Bianca o avrebbe dovuto costruire una propria residenza sul prato orientale, o se fosse necessario che coltivasse parte dei terreni per mantenere i diritti di proprietà. In alternativa, è stata presa in considerazione la possibilità di trasformare l’intera area della Casa Bianca in una riserva indiana. Come molti politici, il signor Nixon è stato nominato capo onorario da più di una decina di tribù, e i suoi assistenti erano fiduciosi che almeno una di queste tribù avrebbe accettato di designarlo unico occupante della riserva Nixsioux. Tuttavia, si pensava che sarebbe stato necessario fare qualche gesto nei confronti della cultura indiana, e si dice che l’idea sia stata rapidamente accantonata quando la maggior parte dei componenti del governo si è opposta a sedersi a gambe incrociate sul pavimento della sala del gabinetto per il raduno indiano sulla sicurezza nazionale.

Trasformare Nixon in un pacco postale, facendogli indossare un abito marrone chiaro appositamente confezionato con francobolli sulla tasca superiore sinistra e l’indirizzo “Signora Richard M. Nixon, Casa Bianca, Washington, DC, 20001” sulla manica sinistra. Per assicurarsi che il signor Nixon fosse considerato un vero pacco postale, sarebbe stato portato alla sede centrale del servizio postale degli Stati Uniti e poi riportato alla Casa Bianca sotto la custodia di un alto funzionario del servizio postale. La signora Nixon avrebbe quindi “accettato la consegna” del signor Nixon, ma non lo avrebbe aperto. Pertanto, chiunque avesse tentato di portare via il signor Nixon dalla Casa Bianca si sarebbe reso colpevole di un grave reato federale: l’interferenza con la posta degli Stati Uniti.

Abbiamo anche appreso che nella settimana prima delle sue dimissioni, Nixon stava formulando con i suoi collaboratori una strategia estrema per rimanere alla Casa Bianca anche in caso di impeachment da parte della camera e di condanna al senato. Tra le linee d’azione che venivano prese in seria considerazione c’erano:

Fonti del senato degli Stati Uniti riferiscono che prima della decisione della corte suprema che gli imponeva di consegnare tutti i nastri con le registrazioni della Casa Bianca, il presidente Nixon stava preparando un grande sforzo per corteggiare i trenta senatori che avrebbero potuto impedire la sua condanna. In sostanza, il piano consisteva nel dare a questo gruppo, formato da democratici del sud e da repubblicani delle zone rurali, l’accesso alla tecnologia nucleare. Per placare i timori che alcuni senatori, come Hruska del Nebraska o Allen dell’Alabama, potessero diventare la settima potenza nucleare del mondo, erano previste “ispezioni regolari e continue” dei reattori e dei laboratori atomici nelle loro case, e ognuno dei parlamentari avrebbe dovuto rendere conto di tutto l’uranio e il plutonio usato.

Le persone preoccupate per il golpe violento contro Salvador Allende saranno rassicurate dal fatto che i generali al potere si stanno dando da fare rapidamente per ripristinare le tradizioni democratiche del Cile. La libertà di parola è stata reintrodotta, compreso il diritto di parlare liberamente, anche di urlare, gemere e supplicare agli interrogatori e di dire qualche breve parola prima dell’esecuzione. È stata mantenuta la libertà di stampa (anche se per ora è limitata all’industria del lavaggio a secco). L’ambizioso programma di riforma agraria di Allende non è stato smantellato: i generali hanno garantito a tutti i contadini che non vogliono continuare a lavorare per i ricchi proprietari terrieri un appezzamento di terra di un metro e mezzo di larghezza, un metro e mezzo di lunghezza e un metro e mezzo di profondità. Le libere elezioni saranno ripristinate appena i partiti di opposizione, che ultimamente sono stati colpiti da una tragica ondata di morti improvvise, saranno in grado di riorganizzarsi.

E in un ulteriore sforzo per tornare alla normalità, il capo della giunta, il generale Pinochet Ugarte, ha organizzato una serie di emozionanti gare di atletica nello stadio di Santiago, dove al suono della mitragliatrice da starter, rifugiati politici di sinistra provenienti da decine di paesi latinoamericani cercano di sfuggire ai proiettili. Il nuovo regime sta lavorando duramente per sostituire l’approccio marxista-leninista al governo di Allende con un capitalismo radicale incarnato nei famosi slogan: “Lavoratori del mondo, state zitti, non avete nulla da perdere se non le vostre vite” e “i mezzi di produzione dovrebbero essere di proprietà dei proprietari”. In genere si pensa che, con l’aiuto di organizzazioni statunitensi come la Cia (Centro per l’amicizia internazionale), il Cia (Comitato per l’indipendenza nelle Americhe) e la Cia (Consiglio per l’assistenza interamericana), il Cile sarà in grado di recuperare in pochi anni il posto che gli spetta nella vetrina della democrazia statunitense insieme a Corea del Sud, Filippine e Vietnam del Sud.