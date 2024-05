Emanuele Mengotti ha cominciato a conoscere gli Stati Uniti dal finestrino delle corriere e dalle panchine delle stazioni degli autobus. A 22 anni, dopo la laurea, ha comprato un biglietto per New York andata e ritorno. Da lì ha preso un volo per la California con l’idea di fare il viaggio a ritroso, da una costa all’altra, attraversando il sud, facendo una deviazione in Messico, risalendo verso Chicago, le cascate del Niagara e il Canada, per tornare alla fine al punto di partenza. Si spostava con i pullman Greyhound, che fanno tratte a lunga percorrenza in tutto il paese e sono abbastanza economici, o facendo l’autostop. Viaggiando di notte o dormendo nelle stazioni, per risparmiare sull’alloggio, si è confrontato subito, senza filtri, con la parte più dura, e più interessante, degli Stati Uniti.

“In quelle situazioni entri in contatto con tante storie, spesso storie difficili, che raccontano un popolo fatto in buona parte di nomadi. Senti tante storie toccanti, parlando con il tuo vicino di posto oppure guardando fuori dal finestrino, per esempio vedendo un figlio che parte per fare il militare, con in mano tanti fogli stampati con i biglietti, ognuno per ogni tratta”.

Tornato in Italia, Mengotti ha chiesto e ottenuto una green card, un visto che permette di vivere negli Stati Uniti per un periodo di tempo illimitato, e dopo un po’ si è trasferito a Los Angeles con l’idea di lavorare nel cinema. La sua storia personale suggerisce che in un certo senso fosse predestinato. “Sono nato nel 1986 al Lido di Venezia. Fin da bambino ho un ricordo della mostra del cinema, che si tiene ogni anno a settembre. Sono cresciuto in sala prima come spettatore, poi con la possibilità di frequentare il festival facendo dei piccoli lavori, quindi ho avuto modo di capire come funzionasse questo mondo”.