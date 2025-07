Poi, quando sono cominciate le retate indiscriminate della polizia per l’immigrazione in California, hanno implorato il presidente di risparmiare le imprese. All’inizio Trump è sembrato disposto ad accontentarli , poi però ha prevalso la linea dura del consigliere Stephen Miller e della segretaria per la sicurezza nazionale Kristi Noem. Gli imprenditori hanno capito che, almeno per ora, non sono le valutazioni economiche a guidare le scelte di politica migratoria dell’amministrazione, e sono andati nel panico .

Per settimane dopo l’insediamento di Trump alla presidenza, gli imprenditori dei settori che dipendono di più dagli immigrati senza documenti – agricoltura, accoglienza, edilizia, ristorazione – hanno pensato che l’amministrazione avrebbe fatto una scelta: per accontentare la base elettorale repubblicana avrebbe preso di mira le persone con precedenti penali e quelle che provano ad attraversare il confine con il Messico, ma avrebbe chiuso un occhio sulla preziosa manodopera che fa funzionare gli affari.

Più passa il tempo, più i rischi delle politiche migratorie di Donald Trump per il mercato del lavoro e per l’economia statunitense in generale diventano concreti.

In settimana Brooke Rollins, la segretaria all’agricoltura, ha cercato di rassicurarli spiegando che la soluzione è sotto i loro occhi: possono semplicemente sostituire i lavoratori immigrati con cittadini statunitensi che, in base alla “grande e bellissima legge” appena approvata al congresso, saranno costretti a lavorare per poter accedere ai benefici del Medicaid, il programma di assicurazione sanitaria gratuito per le persone a basso reddito. “Se ci pensate bene, ci sono 34 milioni di adulti che possono lavorare nel Medicaid. Quindi non ci sarà nessuna amnistia per nessun motivo. Le espulsioni di massa continuano, ma in modo strategico e premeditato, mentre puntiamo su una maggiore automazione e ci avviciniamo all’obiettivo di una forza lavoro al 100 per cento statunitense”.

L’equazione non funziona per vari motivi. Per prima cosa, sono pochissimi i cittadini statunitensi disposti a prendersi i posti di lavoro che oggi sono occupati in gran parte dagli immigrati. Questo è vero in tutte le economie dei paesi sviluppati, perfino nei periodi di forte disoccupazione e soprattutto quando si tratta di lavori nel settore agricolo, mal pagati e massacranti.

Nel 2011 in North Carolina solo 268 cittadini statunitensi risposero a un annuncio per 6.500 posti di lavoro nel settore agricolo (nello stato i disoccupati erano più di mezzo milione). Più del 90 per cento dei candidati fu assunto, ma la maggior parte non si presentò al primo giorno di lavoro o lasciò il posto nel giro di un mese.

Inoltre le persone che usufruiscono del Medicaid in molti casi non possono lavorare perché sono troppo giovani, troppo anziane o hanno una disabilità, oppure hanno già un lavoro che non gli fornisce un’assicurazione sanitaria, motivo per cui chiedono l’aiuto del governo.