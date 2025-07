Gli odori raccontano il paesaggio che abbiamo intorno, evocano ricordi, suscitano emozioni. Ci spingono a compiere azioni e fare determinate scelte. La scienza li studia, il marketing invece usa il loro potere evocativo per attirare clienti e vendere prodotti: alcuni negozi usano nebulizzatori di profumo per indurre a spendere di più, i fast food per far venire fame, le compagnie aeree per rilassare i passeggeri. Certe aziende creano invece delle “nuvole aromatiche” per aumentare la produttività. E poi ci sono le esperienze sensoriali che abbinano alle opere d’arte un certo profumo, coinvolgendo lo spettatore anche attraverso l’olfatto.

Ma gli odori ci servono anche a riconoscere eventuali pericoli per la salute delle persone. Sempre più spesso le agenzie per la protezione dell’ambiente ricevono segnalazioni su cattivi odori, sia legati a cause già note, per esempio la vicinanza di raffinerie o impianti di trattamento dei rifiuti, sia a situazioni ancora sconosciute, che vengono a galla proprio per via degli odori.

Come riconoscere gli odori e, soprattutto, come misurarli? La metodologia che permette di farlo è l’olfattometria dinamica. “Usiamo molti strumenti per misurare gli odori, ma quello di gran lunga più sensibile è ancora il nostro naso: attualmente nessuno strumento può arrivare alla sua precisione”, spiega Silvia Rivilli, che nel 2003 a Udine ha collaborato alla fondazione del laboratorio di olfattometria dinamica (Lod). “Per capire se un odore può infastidire chi lo sente si usa un diluitore, che diffonde nell’aria una quantità crescente di molecole odorose, fino a che sono percepite dai recettori olfattivi nella mucosa nasale, che poi trasmettono segnali al cervello”.