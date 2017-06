L’incapacità di affrontare un fallimento chiamato Alitalia

All’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino la notizia della nomina di tre commissari per l’ex compagnia di bandiera Alitalia non ha turbato il tran tran quotidiano degli arrivi e delle partenze. Non era inaspettata. I voli Alitalia per ora sono tutti garantiti e i più preoccupati sembrano i passeggeri che chiamano di continuo il call center per chiedere se i servizi già acquistati rischiano di saltare. I dipendenti non hanno molta voglia di parlare. Il 24 aprile hanno espresso la loro sfiducia, votando in massa contro l’intesa raggiunta il 14 aprile tra sindacati e proprietà in cambio di una ricapitalizzazione di due miliardi di euro. L’associazione Assohandler stima che a rischiare il posto di lavoro, nella nuova fase di commissariamento, saranno circa duemila persone.

Nonostante questo, i dipendenti non sono pentiti di aver respinto l’intesa. “Nessuno pensava che avrebbe vinto il no al referendum”, dice Marino Roberti (nome di fantasia su richiesta dell’intervistato), un pilota che lavora per l’Alitalia dal 1997 e non nasconde la sorpresa per l’esito della consultazione. L’affluenza è stata alta. Hanno votato 10.101 dipendenti su 11.602 e il risultato è stato netto. Uno schiaffo ai sindacati, ai manager dell’azienda e anche al governo, che a urne aperte ha escluso lo stanziamento di fondi pubblici per salvare l’ex compagnia di bandiera che ha i conti in rosso dalla fine degli anni novanta.

“Il referendum di per sé non si doveva nemmeno svolgere e ora, a guardarlo a distanza di una settimana, sembra sia stato un modo per attribuire ai lavoratori la responsabilità dell’ennesimo fallimento”, continua Roberti. I dipendenti dell’Alitalia si sentono presi in giro da tutti, perfino dai giornali che li descrivono come dei privilegiati. “Nella crisi del 2008 sono stato per due anni in cassa integrazione, poi sono stato gradualmente reintegrato”, dice Roberti, “ora non guadagno molto di più di un pilota di EasyJet e lavoro con un contratto ai livelli minimi previsti dalla normativa europea”.