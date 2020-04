“Una madre ci dice che sua figlia di sette anni ha bisogno di aiuto e che cinque persone hanno perso i sensi sulla barca in pericolo”, è scritto sulla pagina Facebook dell’organizzazione Alarmphone, che ha ricevuto delle telefonate da un’imbarcazione con 47 persone a bordo. “Abbiamo parlato con loro alle 4.34, 6.37 e 6.51. Hanno detto che cinque persone sono svenute. Sono disperate dopo aver passato ottanta ore in mare. Le autorità sanno di loro da 56 ore, avrebbero potuto salvarle molto tempo fa. Quale leader europeo ha il coraggio di chiamare questa madre e spiegarle che devono morire perché non vale la pena soccorrerli?”.

“Nel finesettimana c’è stata un’attività molto intesa degli aerei di Frontex, in particolare del velivolo Eagle 1, l’agenzia europea per il controllo esterno delle frontiere. Il 12 aprile ho registrato quattro o cinque orbite di questo aereo, che coincidevano con le segnalazioni di Alarmphone. Di solito quando ci sono queste orbite ci sono degli avvistamenti di migranti”, spiega Sergio Scandurra, giornalista di Radio Radicale che da anni monitora i voli dei mezzi europei nel Mediterraneo centrale. Ma Frontex non ha dato nessuna conferma ufficiale. Secondo Scandura, gli aerei dell’operazione Sophia non sono più attivi dalla fine di marzo, mentre gli aerei di Frontex monitorano dall’alto la situazione.

Nell’ultima settimana il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha fatto sì che almeno mille persone siano partite dalle coste libiche a bordo d’imbarcazioni precarie, ma i mezzi civili di soccorso delle organizzazioni non governative sono quasi tutti fermi, per ragioni di sicurezza legate all’emergenza coronavirus. Mentre i mezzi militari europei presenti in quel tratto di mare non intervengono e ignorano i segnali di allerta.

Anche il governo di Tripoli per la prima volta ha proclamato la Libia “paese non sicuro”, e le persone che erano state intercettate dalle motovedette libiche la scorsa settimana sono state bloccate per ore nel porto di Tripoli, secondo l’Organizzazione internazionale delle migrazioni. In Libia la guerra ricominciata nell’aprile del 2019 continua, e nelle ultime ore l’esercito del governo di unità nazionale (Gna) ha lanciato un’offensiva su Sabrata, una città a ovest di Tripoli, uno dei principali porti di partenza per le imbarcazioni di migranti in fuga verso l’Europa.

Siamo tutti sulla stessa barca?

La nave umanitaria basca Aita Mari, una delle poche ancora attive nel Mediterraneo, sta per prestare soccorso a uno dei quattro gommoni in pericolo nella zona di ricerca e soccorso maltese, ma ha fatto sapere di non avere abbastanza rifornimenti per sopportare un eventuale stallo in mare, che potrebbe essere determinato dalla chiusura dei porti europei. Il 6 aprile l’altra nave umanitaria presente, la Alan Kurdi, ha soccorso 156 persone, ma gli è stato negato un porto di sbarco sia dall’Italia sia da Malta, che si sono dichiarate “luoghi non sicuri” a causa della pandemia di coronavirus, contravvenendo a una serie di obblighi imposti dal diritto umanitario e dal diritto del mare.