Ha diritto a fare immediato ingresso in Italia per poter chiedere l’asilo un migrante pachistano che era rientrato in Slovenia nel luglio del 2020, dopo essere arrivato a Trieste. Lo ha deciso il tribunale di Roma con un’ordinanza, che ha accolto il ricorso urgente presentato dal richiedente asilo, respinto prima in Slovenia dall’Italia, poi in Croazia e quindi in Bosnia, secondo un meccanismo consolidato di respingimenti a catena.

“È stato un caso complesso, ma molto importante. Il ragazzo era scappato dal suo paese per il suo orientamento sessuale, aveva tentato il cosiddetto game varie volte, ma era stato respinto dieci volte dalla Croazia alla Bosnia”, racconta Caterina Bove, che insieme ad Anna Brambilla dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) ha presentato il ricorso. “Quando a luglio è finalmente riuscito ad arrivare a Trieste è stato respinto. Come al solito non è stato informato sulla procedura che gli era stata applicata, è stato riportato al confine con la Slovenia, detenuto e consegnato ai croati. In Croazia ha subìto trattamenti inumani e degradanti. Gli hanno lanciato contro i cani, hanno usato manganelli uncinati per picchiarlo. Poi è stato rimandato in Bosnia. A Lipa non c’era posto, ora si trova a Sarajevo in un edificio abbandonato”, continua l’avvocata.

Secondo il tribunale di Roma, la procedura delle “riammissioni” dall’Italia alla Slovenia (che nel 2020 ha riguardato almeno 1.400 persone) viola le norme internazionali, europee e nazionali che regolano l’accesso alla procedura di asilo, in particolare l’articolo 10 della costituzione italiana, l’articolo 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati che sancisce il divieto di respingimento (non refoulment) e l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sancisce lo stesso principio. “La procedura è stata eseguita senza la consegna agli interessati di alcun provvedimento e senza alcun esame delle situazioni individuali, dunque con una chiara lesione del diritto di difesa e del diritto alla presentazione di un ricorso effettivo”, ha commentato l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) in un comunicato.