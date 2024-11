Le temperature si stanno abbassando e vivere nei palazzi abbandonati è pericoloso. Spesso ci sono risse tra gruppi di persone migranti, che provengono in gran parte da Bangladesh, Afghanistan, Pakistan e Nordafrica. Lo scorso giugno le autorità cittadine avevano sgomberato i cosiddetti silos, dove vivevano circa quattrocento persone, ma per loro non è stata trovata un’altra soluzione. Così le persone si sono riversate per strada e hanno di nuovo occupato gli edifici del vecchio porto, 67 ettari di terreno nel cuore della città, a pochi metri dalla stazione ferroviaria che collegava Trieste a Vienna, la vecchia capitale dell’impero austro-ungarico.

Jeida Sanamir dice di avere diciotto anni, ma sembra averne molti di meno. In Bangladesh per fare il passaporto e partire è necessario dichiararsi maggiorenni e così molti, in mancanza di documenti che attestino la data di nascita, dichiarano più anni di quelli che hanno. Sanamir vive da due settimane nei vecchi magazzini abbandonati del porto di Trieste insieme a decine di connazionali, in attesa di ricevere la convocazione delle autorità italiane a cui ha presentato la sua domanda di asilo dopo aver varcato il confine tra Italia e Slovenia. Ha attraversato a piedi la Serbia, l’Ungheria, l’Austria e la Slovenia, prima di approdare nella città portuale italiana. Si riscalda intorno a un fuoco all’interno di un edificio fatiscente davanti al mare e cucina del riso insieme a un amico.

“Non c’è alcun centro per transitanti, cioè i migranti che arrivano a Trieste e vogliono spostarsi in altre città, e niente per i molti richiedenti asilo appena arrivati. Esiste solo un ostello che il comune aveva promesso di ampliare, ma non lo ha fatto. La prefettura aveva annunciato il raddoppio dei posti nella struttura dopo la conclusione dei lavori alla rete fognaria. Il piano di ristrutturazione avrebbe dovuto essere condotto dalla proprietà, cioè dal comune di Trieste, che non ha mai fatto un progetto, e quindi questi interventi non sono stati effettuati. Nel frattempo la prefettura avrebbe dovuto collocare dei container nell’area dell’ostello, perché le strutture in muratura possono ospitare fino a ottanta posti. Con questi moduli abitativi la capienza poteva arrivare a 150 posti, in una zona all’interno di un bellissimo parco. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha fornito dei moduli, che sono arrivati il 2 luglio, ma poi sono stati portati via intorno al 30 settembre”, denuncia Schiavone.

Perché? “Con molto imbarazzo hanno riconosciuto che queste strutture non resistevano alla bora, il vento di Trieste. Siamo ormai alle porte dell’inverno e non ci sono i container, né le fognature. Neanche l’unico lavoro annunciato, quello per raddoppio i posti all’ostello, è stato completato. Il risultato è zero su tutti i fronti. Le persone si riparano sotto una pensilina vicino alla stazione oppure in altri magazzini del porto vecchio, a pochi metri dai silos, che hanno occupato”, conclude Schiavone, tra gli ideatori del sistema di accoglienza ex Sprar negli anni novanta, che ora denuncia la situazione carente di questo sistema, a causa dei tagli e dei cambiamenti legislativi introdotti a partire dal 2018.