Il ragazzo eritreo, che nel frattempo ha ottenuto lo status di rifugiato nel Regno Unito, faceva parte di un gruppo di 44 persone che nel dicembre 2018 aveva presentato una richiesta di risarcimento allo stato italiano. Per la vicenda , il tribunale dei ministri di Palermo (una sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni) indagò l’allora ministro Salvini con l’accusa di sequestro di persona, ritenendo illegittimo il trattenimento dei profughi sulla nave militare.

La scorsa settimana ha fatto discutere la decisione della corte di cassazione di accogliere il ricorso di un cittadino eritreo, ribaltando la sentenza della corte di appello di Roma del 13 marzo del 2024 che gli aveva negato il risarcimento dei danni subiti quando è stato trattenuto a bordo della nave della guardia costiera italiana “Ubaldo Diciotti ”, dal 16 al 25 agosto 2018. Era stato prima negato l’attracco e poi lo sbarco di un gruppo di 177 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale per undici giorni, per ordine dell’allora ministro dell’interno Matteo Salvini.

Per la corte “l’azione del governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati”.

Qualche settimana dopo la firma delle procure agli avvocati, la maggior parte dei migranti ha lasciato l’Italia per raggiungere familiari e amici in paesi europei ritenuti più accoglienti, ma il processo è andato avanti fino alla sentenza di appello del 2014, che ha negato il risarcimento. Ma la corte di cassazione ha dato ragione all’eritreo escludendo che “il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale”.

“I migranti sembravano spaesati e non si erano resi conto pienamente di quello che avevano subìto. Li abbiamo informati sui loro diritti e hanno deciso di fare ricorso per ottenere un risarcimento in sede civile”, continua Cavallo, che spiega di essere rimasta in contatto telefonico con la maggior parte di loro.

Il caso fu poi passato al tribunale di Catania per competenza territoriale e la procura chiese l’archiviazione. Il tribunale dei ministri la respinse chiedendo al senato l’autorizzazione a procedere per il leader della Lega, ma la giunta parlamentare per le autorizzazioni a procedere votò contro e impedì che il procedimento penale contro Salvini andasse avanti.

Inoltre, secondo i giudici della cassazione la responsabilità civile per i danni subiti dai naufraghi a bordo della nave Diciotti non può essere esclusa per il fatto che il senato avesse negato l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro, perché in questo caso sono stati attaccati “diritti della persona inviolabili e come tali non comprimibili né suscettibili di minorata tutela di compromesso”.

Infine, la sentenza richiama l’Italia all’obbligo di soccorso in mare secondo le convenzioni internazionali, e stabilisce che “lo stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel più breve tempo ragionevolmente possibile (convenzione Sar, capitolo 3.1.9), fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso. È solo con la concreta indicazione del place of safety (pos), e con il successivo arrivo dei naufraghi nel luogo sicuro designato, che, infatti, l’attività di search and rescue (ricerca e soccorso) può considerarsi conclusa”.