Il numero di persone sfollate a causa di guerre, violenze e persecuzioni è quasi raddoppiato nell’ultimo decennio, affermano le Nazioni Unite in un nuovo rapporto. Alla fine dell’aprile 2025 i migranti forzati in tutto il mondo erano 122,1 milioni. L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha definito la cifra “insostenibile”, soprattutto in un momento in cui i finanziamenti per gli aiuti umanitari sono in forte calo.

I migranti forzati sono aumentati di 2,1 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Secondo il nuovo rapporto annuale dell’Unhcr sulle tendenze globali, alla fine del 2024 un numero record di 123,2 milioni di persone, ovvero una su 67 della popolazione mondiale, era stato costretto a lasciare le proprie case.

Tuttavia, questo numero è diminuito di circa un milione nel primo quadrimestre del 2025, perché molti siriani sono tornati a casa nella speranza di un futuro migliore, dopo la caduta del dittatore Bashar al Assad nel dicembre 2024. Il rapporto afferma che le principali cause di questi flussi sono i conflitti come quelli in Sudan, Birmania e Ucraina.