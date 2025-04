In una dichiarazione la ministra tedesca per la cooperazione economica e lo sviluppo Svenja Schulze ha avvertito: “Una cosa è chiara: il ritiro degli Stati Uniti avrà conseguenze molto dolorose, soprattutto per alcuni dei paesi più poveri che dipendono dal sostegno statunitense”. Schulze ha aggiunto che né la Germania né l’Unione europea sono in grado di colmare i vuoti prodotti dai tagli. Nel 2024, per il terzo anno consecutivo nell’Unione europea, in Norvegia e in Svizzera sono state presentate complessivamente più di un milione di domande di asilo e ci si aspetta un aumento nei prossimi anni.

I tagli agli aiuti allo sviluppo annunciati a febbraio dall’amministrazione di Donald Trump potrebbero spingere molte persone in Africa e in altre aree del mondo a mettersi in viaggio verso i paesi limitrofi e l’Europa, avvertono alcuni esperti, anche se non è ancora possibile quantificare le conseguenze di questa decisione.

Il 28 marzo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato l’allarme: senza risorse adeguate, si stima che 12,8 milioni di rifugiati, tra cui 6,3 milioni di bambini, potrebbero rimanere senza interventi sanitari salvavita nel 2025, in un contesto in cui i migranti forzati sono in aumento da più di dieci anni e hanno raggiunto il numero record di 123 milioni di persone nel 2024. “L’attuale crisi dei finanziamenti umanitari, esacerbata dal calo della spesa sanitaria nei paesi che accolgono sta compromettendo la portata e la qualità dei programmi di salute pubblica e nutrizione per i rifugiati e le comunità ospitanti, interrompendo l’accesso ai servizi essenziali e aumentando il rischio di epidemie, malnutrizione, condizioni croniche non curate e problemi di salute mentale”, ha detto il portavoce dell’Unhcr Allen Maina.

“Quando il sostegno all’assistenza sanitaria per i rifugiati viene tagliato, questi ultimi saranno costretti a pagare di tasca propria e affronteranno difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici, già in affanno, sovraccaricando cliniche e ospedali locali”. Con i tagli ai finanziamenti che colpiscono anche i “sistemi di approvvigionamento idrico, le strutture igienico-sanitarie e la gestione dei rifiuti, le epidemie di malattie infettive come colera, dissenteria, epatite e malaria potrebbero minacciare ampie popolazioni, con conseguenze mortali. La riduzione dei finanziamenti potrebbe annullare in modo significativo i progressi compiuti nelle risposte contro l’hiv”.

Per esempio, in Bangladesh circa un milione di rifugiati rohingya si trova ad affrontare “una grave crisi sanitaria a causa del blocco dei finanziamenti, che minaccia l’accesso ai servizi medici essenziali”; in Burundi “la sospensione dei programmi alimentari minaccia migliaia di bambini rifugiati sotto i cinque anni che potrebbero non ricevere un trattamento adeguato per la malnutrizione e, senza un ulteriore sostegno, si stima che diecimila donne rifugiate incinte potrebbero perdere l’accesso alle cure prenatali, aumentando il rischio di complicazioni e di morti materne”: nella Repubblica Democratica del Congo il sistema sanitario è “sull’orlo del collasso e le risorse finanziarie stanziate per il settore sono inadeguate a soddisfare le necessità urgenti”; in Etiopia, nella regione di Gambella, “i tagli ai finanziamenti hanno avuto un grave impatto sui servizi per l’alimentazione, portando alla chiusura delle operazioni in quattro dei sette siti per rifugiati a febbraio”.