Trump ne ha parlato anche il 4 marzo, nel suo primo discorso al congresso, in cui ha elencato tra i successi del suo primo mese e mezzo di presidenza il taglio di “8 milioni di dollari usati per promuovere gli lgbtqi+ nella nazione africana del Lesotho, di cui nessuno ha sentito parlare” (quest’ultimo commento non è stato gradito dalle autorità del piccolo regno dell’Africa meridionale); di “10 milioni per la circoncisione maschile in Mozambico”; di “1,5 milioni per la fiducia degli elettori in Liberia e 14 milioni per la coesione sociale in Mali”; di “250mila dollari per l’innovazione dell’attivismo climatico vegano locale nello Zambia”; “42 milioni per il cambiamento sociale e comportamentale in Uganda”. Questi sono solo alcuni esempi di tagli alle spese considerate inutili da Washington (gli altri li trovate nella trascrizione del discorso fatta dal New York Times).

Dal 2003 il Sudafrica ha ricevuto dal Pepfar circa otto miliardi di dollari, di cui circa 440 milioni per l’anno in corso. Questi soldi erano spesi per i test dell’hiv e per sopperire alle carenze degli ambulatori gestiti dal governo di Pretoria (che copre l’83 per cento dei costi per la lotta all’aids), aiutandoli a somministrare le terapie antiretrovirali e per la tubercolosi. Anche i fondi statunitensi destinati al Lesotho servivano in buona parte per la lotta all’aids.

Tra i pezzi della copertina di Internazionale di questa settimana, un articolo del sito Bhekisisa, dedicato alla salute, racconta che le organizzazioni sudafricane per la lotta all’aids beneficiarie dei fondi dell’Usaid, all’interno del programma Pepfar, hanno ricevuto delle lettere in cui gli veniva comunicata la revoca definitiva delle sovvenzioni. Il Pepfar è un fondo lanciato nel 2003 – anno in cui l’aids uccise più di tre milioni di persone in tutto il mondo – per combattere la malattia nei paesi dove si registravano i tassi più alti di contagio da hiv.

In generale queste notizie hanno suscitato pessimismo per un futuro in cui milioni di persone probabilmente moriranno per le conseguenze dei tagli agli aiuti. Tra l’altro, non solo gli Stati Uniti hanno preso questa strada: per coprire le maggiori spese per la difesa, il Regno Unito ha deciso di tagliare più di 7 miliardi di euro di aiuti all’estero; la Francia intende diminuirli di 2,1 miliardi di euro.

“In tutta l’Africa subsahariana c’è allarme per decisioni che potrebbero ostacolare la lotta alle future pandemie, aggravare le carenze dei sistemi scolastici e pregiudicare le attività delle ong impegnate contro la malnutrizione”, scrive la giornalista Marie de Vergès su Le Monde Afrique. “Per quanto scioccante, questa situazione dovrebbe farci riflettere sui difetti del sistema degli aiuti internazionali, che alimenta la dipendenza e non definisce mai con chiarezza quando arriva il momento di interromperli”. De Vergès cita alcune recenti dichiarazioni dell’ex presidente keniano Uhuru Kenyatta, che ha esortato i leader africani a smettere di fare affidamento sul denaro dei contribuenti statunitensi. “Invece di piangere, dobbiamo chiederci: cosa faremo per aiutare noi stessi?”, ha detto Kenyatta.