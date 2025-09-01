Il 2 settembre 2015 sulla spiaggia di Bodrum, in Turchia, fu trovato il corpo senza vita di Alan Kurdi, un bambino curdo-siriano di tre anni con i pantaloncini blu e la maglietta rossa, il viso nella sabbia. Insieme alla madre e al fratello stava tentando di raggiungere l’isola di Kos, in Grecia, su un’imbarcazione con a bordo dodici persone, partita dalla Turchia e poi naufragata.

Quell’anno un milione di siriani e iracheni viaggiarono su quella rotta verso l’Europa. Fu definita la “crisi dei rifugiati” e invece era una crisi delle politiche migratorie dell’Unione europea e forse più in generale dell’Europa, della sua identità e del tentativo di condurre politiche comuni.

Quell’immagine sconvolse il mondo, molti giornali decisero di metterla in prima pagina, perché volevano suscitare indignazione e una presa di coscienza politica sulla questione dei profughi. Ci furono molte discussioni già allora sull’opportunità di pubblicarla in prima pagina o di pubblicarla in generale, questioni che hanno a che fare con la necessità dei giornali di documentare e denunciare quello che succede nel mondo, tanto più se è violento. Ma anche sugli effetti, a breve e a lungo periodo, prodotti dalla pubblicazione di foto della violenza estrema e dall’uso di un registro troppo emotivo nel giornalismo e nella fotografia.

Molti giornali trovarono delle formule di mediazione, cioè pubblicarono la foto, ma non in prima pagina e corredandola da un testo che ne spiegasse il contesto e le cause. È difficile dire perché una fotografia diventi iconica, quindi rappresentativa di un intero fenomeno, soprattutto in un tempo come il nostro, dominato dalle immagini, che consumiamo spesso sui social media, in un ambiente informativo in cui confondiamo temi e stati emotivi molto diversi, spesso agli antipodi.

Così succede che ci ritroviamo a osservare attoniti le immagini dei cadaveri di bambini morti nei bombardamenti israeliani della Striscia di Gaza, mentre facciamo scrolling tra le foto delle vacanze al mare di amici e familiari. Questo contribuisce al nostro senso di frustrazione e impotenza, ma non fa che normalizzare l’atrocità e la violenza e anzi alimentare per certi versi la percezione e il sospetto che la violenza non sia reale.