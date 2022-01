In alcune parti dell’isola la cenere ha sepolto case, coperto piantagioni verdeggianti e si è accumulata in cumuli alti vari metri. La lava e la cenere sono arrivate oltre l’isola: la lava caduta nell’oceano durante le eruzioni ha creato due nuove penisole, di 44 e cinque ettari rispettivamente, e le riprese subacquee hanno rivelato che anche la vita marina è stata coperta di cenere.

Per tre mesi sono stati in balìa dei capricci di un vulcano in eruzione. Ora gli abitanti della piccola isola spagnola di La Palma stanno facendo i conti con un altro problema: cosa fare dei milioni di metri cubi di lava e cenere che si sono accumulati?

Gli sforzi senza sosta per rimuovere la cenere hanno permesso di spostarne una parte in aree specifiche, come una ex cava sull’isola. Ma la rimozione delle colate di lava rovente, che sono arrivate nei quartieri e nei terreni agricoli, si è dimostrata più difficile. “Sono ancora calde, con temperature di più di cinquecento gradi in alcune parti”, spiega Inés Galindo, una geologa che dirige la sezione delle isole Canarie dell’Istituto geologico e minerario nazionale spagnolo.

Galindo ha aggiunto che quando la lava si raffredderà – ci vorranno mesi – potrebbe essere più facile, in alcuni casi, costruirci sopra invece che frantumarla e rimuoverla. Nel convulso tentativo di capire cosa fare dei materiali eruttati dal vulcano, ricercatori e funzionari guardano al passato. Nella vicina isola di Lanzarote, un’eruzione di sei anni nel 1730 lasciò parti dell’isola coperte di materiale vulcanico. “Le particelle erano porose e in grado di trattenere l’acqua nel terreno. Ne hanno approfittato per piantare vigneti”, dice Galindo.

Lei e la sua squadra stanno studiando le proprietà della cenere a La Palma per capire se possa essere usata in maniera simile, mentre un’altra équipe di ricercatori sta valutando se il terreno ricco di minerali possa essere usato come fertilizzante.