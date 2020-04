A marzo, quando il governo dell’Argentina ha decretato l’isolamento e il distanziamento sociale per affrontare l’emergenza sanitaria provocata dal nuovo coronavirus, 27 persone sono morte a causa del covid-19. Nello stesso periodo 27 donne sono state uccise, sette solo nella settimana dopo l’imposizione della quarantena obbligatoria. Molte di loro avevano già chiesto aiuto.

Le telefonate al 144, la linea nazionale istituita per raccogliere le denunce di violenze domestiche e dare supporto alle donne che subiscono abusi, sono più che raddoppiate e il personale che inoltra le chiamate alle province e ai vari enti locali non basta.

“Inoltre”, spiega un’operatrice della linea a Página 12 , “il servizio funziona con la premessa che chi chiama possa farlo in solitudine. Il fatto che le questure e i tribunali lavorino a ritmo ridotto complica ancora di più la situazione. Per non parlare delle colleghe che hanno rinunciato a lavorare per la quarantena: siamo di meno proprio in questo momento difficile”.

Stratagemmi e domande

Per affrontare questa situazione, il ministero per le donne, le politiche di genere e la diversità sessuale il 31 marzo ha attivato un numero a cui è possibile mandare messaggi di testo e vocali tramite WhatsApp. Il numero in poche ore è stato preso d’assalto. Dal 1 aprile nel paese è attivo il programma barbijo rojo, mascherina rossa: le donne che non possono chiamare da casa, potranno rivolgersi alla farmacia più vicina comprando una mascherina rossa, così il personale capirà che stanno chiedendo aiuto.

L’iniziativa, simile a una già attiva in Spagna e coordinata insieme alla Confederazione farmaceutica argentina (Cofa), è stata criticata da gran parte delle organizzazioni femministe soprattutto perché molte farmacie non associate alla Cofa non ne erano a conoscenza.

Queste sono alcune misure che l’Argentina sta adottando per sostenere chi è esposto alla violenza domestica, ma sul tavolo rimangono le domande e i problemi di sempre: semplificare le denunce sarà risolutivo? Bisogna ricordare, infatti, quanto sia lungo e tortuoso l’iter per arrivare alla condanna del molestatore o alla protezione della donna. Inoltre, chi raccoglie e analizza la denuncia? Quanto sono competenti e adeguati gli interventi della polizia e poi di un giudice?