Prima della pandemia e della guerra in Ucraina i migranti in fuga dal Venezuela sceglievano di stabilirsi in altri paesi latinoamericani, soprattutto la Colombia , l’Ecuador e il Cile, per la vicinanza geografica, culturale e linguistica.

La speranza o la disperazione li spinge ad attraversare a piedi una lingua di terra chiamata Tapón del Darién (il tappo del Darién). Al confine tra Panamá e la Colombia, il Darién è una distesa di circa 25mila chilometri quadrati di foreste pluviali, montagne e paludi. Non ci sono strade. L’unico modo per aggirarlo è via mare. È considerato una delle regioni più pericolose del mondo, un corridoio per il traffico di droga infestato di giaguari e serpenti velenosi.

Ma le conseguenze economiche della crisi sanitaria e del conflitto in Europa hanno complicato le condizioni di vita in America Latina, così oggi per molti venezuelani l’obiettivo è stabilirsi negli Stati Uniti. La nuova ondata migratoria sta avendo delle ripercussioni sull’amministrazione Biden alla vigilia delle elezioni di metà mandato, come ha raccontato in modo approfondito Alessio Marchionna nella sua newsletter Americana.

Il New York Times scrive che l’aumento del numero di migranti venezuelani che attraversano il Darién ha coinciso con la proliferazione di racconti e foto della traversata sui social network, in particolare su Tik Tok con l’hashtag #selvadarien. Spesso le foto del viaggio e le testimonianze cariche di emotività di chi ce la fa a superare la selva spingono altre persone a intraprendere lo stesso cammino, anche se ignorano i pericoli a cui vanno incontro: condizioni meteorologiche avverse, belve feroci, gruppi criminali e di narcotrafficanti, estorsioni, abusi sessuali e nel peggiore dei casi la morte.

Passaggio in Costa Rica

Prima di raggiungere gli Stati Uniti, i migranti attraversano altri paesi centroamericani. A volte, in attesa di trovare i mezzi per proseguire, possono rimanere bloccati a lungo. Circa mille venezuelani al giorno entrano in Costa Rica da Paso Canoas, al confine con Panamá. “Da alcuni mesi a San José, la capitale, sono accampate centinaia di famiglie venezuelane. La maggior parte espone cartelli con messaggi di aiuto per poter continuare il viaggio verso nord”, racconta il giornalista Wilfredo Miranda in un articolo pubblicato sul sito honduregno Divergentes. Il flusso di migranti venezuelani si aggiunge alle centinaia di migliaia di nicaraguensi che dal 2018 scappano dal governo autoritario del leader sandinista Daniel Ortega e si rifugiano nel paese vicino. Il 12 ottobre il presidente della Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha annunciato in una conferenza stampa che in base agli accordi internazionali il suo paese ha il dovere di lasciar passare i migranti in transito, evitare che commettano dei crimini o costringano i bambini a mendicare.

Lo stesso giorno anche il presidente statunitense Joe Biden e il leader messicano Andrés Manuel López Obrador (centrosinistra) hanno raggiunto un accordo per frenare l’emigrazione irregolare dal Venezuela. Washington ha annunciato che tutte le persone che arriveranno al confine statunitense a piedi o via mare saranno rimandate in Messico. La misura entrerà subito in vigore e non si applicherà a chi già si trovava negli Stati Uniti. Allo stesso tempo gli Stati Uniti autorizzeranno l’arrivo regolare nel paese di 24mila cittadini venezuelani per ragioni umanitarie, con un procedimento simile a quello in vigore per gli ucraini che scappano dall’invasione russa.