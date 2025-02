Il cambiamento toponomastico riguarda solo gli Stati Uniti, dove Trump esercita la sua autorità, ma le ripercussioni del provvedimento si sono sentite anche in Messico e a Cuba, gli altri paesi bagnati dalle acque del golfo e dove la decisione di Washington è stata accolta con un misto di indignazione, indifferenza e anche ilarità, come racconta un reportage del New York Times.

Tra le tante misure adottate dal presidente repubblicano Donald Trump da quando il 20 gennaio si è insediato alla Casa Bianca, c’è n’è una che è passata presto in secondo piano, superata da altre che hanno maggiori implicazioni geopolitiche ed economiche. Il 24 gennaio il dipartimento dell’interno statunitense ha annunciato che il golfo del Messico – uno dei più grandi del mondo e per estensione assimilabile a un mare – passerà a chiamarsi golfo d’America, per onorare “l’eredità della grandezza americana”.

Oltre a quelle delle autorità, l’ordine esecutivo di Trump ha provocato le reazioni di cittadini e persone che vivono o lavorano nel golfo o nelle località costiere bagnate dalle sue acque. “Questo signore parla tanto e a noi non resta che difendere il Messico”, ha detto al quotidiano statunitense Remes Sánchez, 52 anni, che dirige un’associazione di pesca nello stato messicano di Tamaulipas, nel nordest. Sánchez lavora nella zona da vent’anni e sostiene di passare almeno duemila ore all’anno navigando nelle acque del golfo. “Trump ha modificato il nome di un patrimonio culturale e naturale del Messico dal cinquecento, quando gli Stati Uniti non esistevano”.

Lo storico Samuel Truett, che insegna all’università del New Mexico, ha detto al New York Times che nel tempo il golfo ha cambiato vari nomi, passando da golfo della Florida a golfo di Cortés, ma le fonti indicano che la denominazione attuale si mantiene dal 1552. Truett ha aggiunto che, benché gli statunitensi si riferiscano al loro paese come America, la parola è di molto anteriore alla nascita della nazione e in origine indicava un territorio più ampio. Per tanti latinoamericani è così ancora oggi.

Subito dopo l’annuncio dell’amministrazione Trump, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha minimizzato la decisione sostenendo che “per noi e per il mondo intero continuerà a chiamarsi golfo del Messico”. Lo stesso giorno Rocío Nahle, governatrice dello stato di Veracruz, sulla costa orientale del paese, ha scritto : “Oggi e sempre, da cinquecento anni è e continuerà a essere il nostro ricco e grande golfo del Messico”. All’inizio di gennaio, quando per la prima volta il leader statunitense aveva minacciato di cambiare il nome del golfo, Sheinbaum aveva mostrato una mappa del 1607 in cui il Nordamerica, ossia il territorio che comprende gli Stati Uniti e il Messico, era indicato come America messicana. Parliamo di 169 anni prima della fondazione degli Stati Uniti. E aveva quindi proposto, a mo’ di provocazione ironica, di cominciare a chiamare gli Stati Uniti così, “perché suona bene”.

È incredulo e stupefatto anche il cubano Edel Pérez, che insieme alla famiglia gestisce un piccolo albergo a Santa Lucía, a ovest dell’Avana. “Non capisco come una persona possa rinominare un luogo solo per capriccio. Per noi continuerà a essere il golfo del Messico”, ha detto. Quando ha appreso la notizia, è rimasto sorpreso ma sa che la maggior parte dei cubani non sarà quasi per niente toccata dalla cosa: “È curioso però che Trump abbia scelto il nome America per glorificare gli Stati Uniti, dal momento che siamo tutti americani”, ha detto.

Nel frattempo Google ha annunciato che si adeguerà al decreto di Trump e userà il nome di golfo di America per gli utenti statunitensi di Google maps. I messicani invece continueranno a visualizzarlo come golfo del Messico. Nel resto del mondo le persone vedranno entrambe le alternative, seguendo una prassi che l’azienda ha adottato per i territori i cui nomi variano da un paese all’altro, per esempio le isole Falkland o Malvine per gli argentini. Il cambiamento su Google maps sarà effettivo solo dopo che il nome di golfo di America sarà aggiornato sul Geographic names information system, l’archivio che indicizza più di due milioni di riferimenti fisici e culturali negli Stati Uniti e nei territori da loro dipendenti.

Alla fine di gennaio la presidente messicana Sheinbaum ha reso noto di aver scritto una lettera all’amministratore delegato di Google, Sunday Pichai, per chiedere all’azienda di posticipare la sostituzione del nome, riconosciuto dalla comunità internazionale dal 1776. Non solo: il nome di golfo del Messico è legalmente registrato negli indici dell’Organizzazione idrografica internazionale, un organismo intergovernativo consultivo e tecnico creato alla fine degli anni sessanta. Secondo Sheinbaum è importante che Google distingui tra territorio nazionale e acque internazionali: il limite massimo del mare territoriale è di 12 miglia marine ed è solo in questo limite che uno stato può esercitare la sua sovranità, ha ricordato la presidente.