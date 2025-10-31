All’alba del 28 ottobre gli abitanti di due complessi di favelas alla periferia nord di Rio de Janeiro, Alemão e Penha, si sono svegliati al suono di raffiche di colpi. Mentre alcuni elicotteri sorvolavano la zona, una trentina di veicoli blindati e circa 2.500 agenti della polizia civile e militare hanno fatto irruzione nella zona per arrestare i capi della gruppo criminale Comando vermelho, il più potente del paese dopo il Primeiro comando da capital.

Il bilancio dell’operazione, ordinata dal governatore Cláudio Castro, è senza appello: più di 110 persone sono state arrestate e più di 130 sono state uccise, tra cui quattro agenti. Inizialmente il bilancio era di 64 vittime, ma con il passare delle ore gli abitanti del Complexo da Penha hanno cominciato a portare decine di cadaveri nella piazza São Lucas, caricandoli su dei pick-up dalla zona dove gli scontri erano stati più violenti.

O Globo racconta che le persone presenti, quando sono arrivati i corpi, sono rimaste in silenzio. Qualcuno si è avvicinato ai cadaveri, ha scostato le lenzuola e ha tagliato i vestiti per facilitare l’identificazione dei familiari. Quasi da subito sui social media sono circolate immagini, video e racconti di quello che era successo.

Si tratta dell’operazione più sanguinosa condotta dalle forze di sicurezza nello stato di Rio de Janeiro dal 2007, dopo quelle di Jacarezinho nel 2021 e di Vila Cruzeiro l’anno successivo, in cui morirono rispettivamente 28 e 23 persone. I dati del gruppo di studio sulle nuove illegalità dell’università federale Fluminense, che raccoglie informazioni sulle operazioni di polizia realizzate nella regione dal 1989, mostrano che dall’agosto del 2020 – quando si è insediato il governatore Castro, del Partido liberal, di destra – sono state uccise quasi 1.900 persone, una media di trenta al mese.

L’ultima retata fa parte dell’operazione Contenção (Contenimento), un’iniziativa permanente del governo di Rio per contenere l’espansione territoriale del Comando vermelho, che controlla varie zone della città. Castro ha definito l’irruzione della polizia nelle favelas un successo che ha inflitto un duro colpo al narcoterrorismo, aggiungendo che le uniche vittime sono stati i quattro agenti.