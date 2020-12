La prima cosa che vedo nel magazzino di Amazon a Swansea, in Galles, è un pacco di pannolini per cani. La seconda cosa che vedo è un enorme vibratore di plastica rosa. La superficie del magazzino è di 74mila metri quadrati o, secondo l’unità di misura standard di Amazon, l’equivalente di undici campi da calcio (il magazzino di Dunfermline, il più grande del Regno Unito, è grande come quattordici campi). Tra un’estremità e l’altra ci sono quattrocento metri. Insomma, c’è posto per un sacco di roba inutile.

Sul sito britannico di Amazon sono in vendita cento milioni di articoli. Qualsiasi cosa possiate immaginare, Amazon la vende. E se c’è qualcosa che non riuscite a immaginare, Amazon vende anche quella. Quando si passano dieci ore e mezza al giorno a prelevare articoli dagli scaffali ci si ritrova davanti ai recessi più oscuri del consumismo, agli oggetti più stravaganti, a tutto ciò che si può comprare con il denaro: braccialetti della fortuna degli One Direction, tutine per cani, grattiere per gatti a forma di console per dj, affetta-banane, rami finti. Mi trovo nello sterminato settore degli articoli “non trasportabili” su nastro: ci sono cibi biologici per cani vegetariani, per cani diabetici e per cani obesi, televisori da 52 pollici, confezioni di acqua da 6 bottiglie importate dalle Fiji e giocattoli erotici oversize tra cui un doppio vibratore di 45 centimetri (quelli di dimensioni normali sono stoccati nel settore degli articoli trasportabili).

Il secondo giorno, il nostro caporeparto ci dice che nelle ultime 24 ore abbiamo prelevato e imballato 155mila articoli. Domani, 2 dicembre (il giorno dell’anno in cui si fanno più acquisti online), arriveremo a 450mila. E questo è solo uno degli otto magazzini sparsi per il paese. Nel 2012, nel Regno Unito Amazon ha preso in carico 3,5 milioni di ordini in un solo giorno. Per l’azienda il Natale è come il Vietnam: una prova di carattere, una sfida capace di mettere in ginocchio e gettare nella disperazione anche il manager della distribuzione più esperto. Nelle ultime due settimane Amazon si è affidata a più di 15mila collaboratori esterni solo nel Regno Unito. Nei prossimi tre anni raddoppierà il numero dei magazzini nel paese. L’obiettivo è confermare la crescita che ha fatto diventare l’azienda una delle più importanti multinazionali del pianeta.

In questo momento a Swansea si fanno quattro turni di almeno cinquanta ore a settimana. Gli operai prelevano gli articoli dagli scaffali e li imballano uno a uno. O, come ha scritto qualche settimana fa il Daily Mail, fanno “gli elfi di Amazon” nella “grotta di Babbo Natale del ventunesimo secolo”.

Se Babbo Natale pagasse i suoi elfi temporanei il minimo salariale, li spremesse ai limiti della direttiva europea sull’orario di lavoro e li licenziasse se prendono tre permessi per malattia in tre mesi, sarebbe un paragone calzante. E, probabilmente, l’elusione fiscale non è uno dei valori fondanti del modello d’impresa di Babbo Natale, come osserva Brad Stone, autore del libro The everything store: Jeff Bezos and the age of Amazon. Babbo Natale non ha l’abitudine di intimidire i concorrenti come invece fa Amazon. Lo sostiene Mark Constantine, il fondatore dei cosmetici Lush, l’ultimo a denunciare l’azienda di Jeff Bezos all’alta corte del Regno Unito. Babbo Natale non è stato mai convocato dalla commissione dei conti pubblici della camera dei comuni né definito “immorale” dai parlamentari del Regno Unito.

Per una settimana sono stata anch’io un elfo di Amazon. Ho avuto un contratto interinale attraverso un’agenzia del lavoro di Swansea. A quanto pare non sono l’unica giornalista ad aver avuto l’idea: a fine novembre Panorama, un programma della Bbc, ha mandato in onda un servizio girato nello stesso magazzino con una telecamera nascosta. Per un attimo ho perfino temuto che Adam Litter, il giornalista della Bbc in incognito, mi avesse ripreso mentre io lo intervistavo in segreto: sarebbe stato il più grande paradosso della storia dell’informazione. Fortunatamente non è successo, ma non è un caso se l’attenzione dei giornali e delle tv si concentra sulla più grande azienda online del mondo. Amazon è il futuro dello shopping: un lavoro da “collaboratore” in un “centro logistico”, per usare il linguaggio dell’azienda. È il futuro dell’occupazione, e pagare meno tasse possibili è il futuro del business globale. Un futuro in cui le multinazionali avranno più potere dei governi.

Le ragioni del successo

Alzi la mano chi non ha mai fatto un ordine su Amazon durante una pausa al lavoro, o magari guardando la tv in pigiama, per poi vedersi recapitare a distanza di due giorni – piccolo miracolo della vita moderna – il caratteristico pacchetto di cartoncino marrone. C’è un motivo se Amazon ha successo: è bravissima in quello che fa. “Ha superato delle difficoltà enormi”, spiega Stone. “Ha risolto il problema di come immagazzinare decine di migliaia di prodotti e di come farli arrivare alle persone in tempo, senza sbagliare mai. Nessuno ha ottenuto risultati simili, nemmeno lontanamente”.

Il primo giorno di lavoro non ci siamo limitati a spedire 155mila articoli. Abbiamo prelevato e imballato i prodotti giusti e li abbiamo mandati ai clienti giusti. “Non abbiamo bucato un solo ordine”, ci dice con comprensibile orgoglio il caporeparto. A fine giornata entro nel mio account su Amazon. Sono uscita da casa di mia madre, vicino a Cardiff, alle 6.45 e sono tornata alle 19.30: mi serve una confezione di cerotti per le vesciche che mi sono venute ai piedi e non ho tempo di comprarla né prima di uscire né la sera quando torno. Sto per cliccare su “aggiungi al carrello” ma poi mi fermo a rivedere la storia dei miei acquisti su Amazon. Il mio primo acquisto, una Rough Guide dell’Italia, risale al febbraio del 2000: mi serviva per un articolo che stavo scrivendo su come prenotare una vacanza su internet. A rileggerlo oggi, quell’articolo fa quasi tenerezza. All’epoca non c’era la banda larga (avevo calcolato le spese di telefono in una giornata: 25,10 sterline) e

Google era ancora in fasce. Nell’articolo ritrovo molti nomi di siti ormai scomparsi (qualcuno si ricorda di Deckchair.com, il sito di Bob Geldof?). Ricordo che era stata un’esperienza frustrante: di tutto quello che avevo ordinato, solo il libro era stato consegnato in tempo.