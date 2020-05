Ecco una selezione di film del Maghreb da vedere gratis online, spesso sottotitolati in francese e in inglese, ma alcuni anche in italiano, messi a disposizione da gruppi di artisti, cineteche nazionali o piattaforme come il sito di streaming tunisino Artify che in questo momento ha moltiplicato le iniziative online a sostegno del cinema locale, ospitando festival virtuali e rassegne.

Brotherhood di Meryam Joobeur (Tunisia 2018)

Come si fa a spiegare come mai dei giovani tunisini siano potuti partire per il jihad in Siria, descrivere l’impossibile dialogo tra padre e figlio con l’intensità di una tragedia greca e illustrare le vite drammatiche delle “mogli” dei combattenti del gruppo Stato islamico, il tutto in 25 minuti e con poche parole? È l’impresa incredibilmente riuscita di questo corto di Meryam Joobeur. Acclamatissimo della critica, è stato meritatamente candidato all’Oscar, selezionato al Sundance festival e al Toronto film festival. È anche stato eletto miglior film drammatico dell’anno al Vimeo festival & Awards 2020, che lo propone in streaming gratis.

Disponibile su Vimeo

Chromophobia di Ben Brahim Bassem (Tunisia 2019)

Sempre dalla Tunisia_, Chromophobia_ di Ben Brahim Bassem è un poetico cartone animato di otto minuti che ripercorre la vita di un giovane omossessuale dalla sua nascita in un fiore arcobaleno, alla sua infanzia magica vicino alle amiche e alle loro bambole. Seguono però le condanne dei religiosi, l’arresto della polizia e le violenze subite in carcere; l’ingenuità del disegno infantile esalta l’assurdità di un’insostenibile violenza. L’angelo omossessuale che sorvola una manifestazione per i diritti lgbt a Tunisi indica la strada da percorre.

Disponibile sulla piattaforma di Plural+

La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo (Italia, Algeria 1966)

La battaglia di Algeri, uno dei film più “algerini” mai girati, è stato realizzato da un regista italiano. Gillo Pontecorvo andò a girare ad Algeri solo tre anni dopo l’indipendenza, con attori algerini non professionisti e un eroe della resistenza, Yacef Saadi, che interpreta se stesso. Il film è un capolavoro, da rivedere assolutamente, che vinse il Leone d’oro a Venezia nel 1966 e rimase censurato in Francia fino al 1971, prova della sua potenza politica.

Disponibile su Youtube

Il film è tornato di attualità in Algeria grazie al documentario del pluripremiato regista algerino Malek Bensmaïl che racconta la storia della battaglia d’Algeri, “un film nella storia”. Sempre di Bensmaïl il festival internazionale del documentario di Amsterdam offre:

Contre pouvoirs (Checks and balances) di Malek Bensmaïl (Algeria 2015)

Il quotidiano algerino El Watan è stato fondato nel 1990 dal carismatico giornalista Omar Belhouchet e da altri 16 ex colleghi del giornale El Moudjahid. È diventato negli anni un riferimento della stampa indipendente in Algeria. Durante la guerra civile, il coraggio e l’ostinazione di Belhouchet sono stati leggendari: tra il 1993 e il 1997 ha dovuto rispondere a oltre 230 azioni legali orchestrate contro di lui da ufficiali algerini, costringendolo a recarsi in tribunale almeno due o tre volte a settimana. Fu minacciato più di 100 volte da militanti islamisti. Il film non ruota però intorno al suo personaggio carismatico, ma è piuttosto un’ode al giornalismo: le rotative girano veloci, i titoli si fanno in fretta, i dibattiti politici ed etici – e le litigate connesse – sono mitici. I giornalisti di El Watan rispettano il loro lavoro e credono nella loro missione di “contropotere”, mentre dall’altra parte il potere algerino sembra prenderli in giro, umiliando la loro intelligenza insieme a quella di tutto un popolo.

Disponibile su Idfa